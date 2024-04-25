Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф

У гостей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (19'), Ноа Хэнифин (39') и Джей Айкел (60'). У хозяев единственный гол в большинстве забил Джейсон Робертсон (17').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев после отбора в своей зоне начал голевую атаку, которая привела к шайбе Маршессо. 28-летний россиянин оформил результативную передачу во втором матче подряд. Всего на его счету 74 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 29 (10+19) очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d18ef0502db0bc9c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241268" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» выиграл обе гостевые игры и повел в серии с «Далласом» со счетом 2−0. Следующие два матча пройдут на домашней арене «рыцарей». Третья игра серии пройдет в воскресенье, 28 апреля.

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Эдмонтон» (5:4 ОТ) и сравнял счет в серии (1−1).