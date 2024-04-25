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08:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в плей-офф

«Вегас» на выезде обыграл «Торонто» (3:1) в третьем матче первого раунда плей-офф Западной конференции НХЛ.

Вегас
Даллас
Лос-Анджелес
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (19'), Ноа Хэнифин (39') и Джей Айкел (60'). У хозяев единственный гол в большинстве забил Джейсон Робертсон (17').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев после отбора в своей зоне начал голевую атаку, которая привела к шайбе Маршессо. 28-летний россиянин оформил результативную передачу во втором матче подряд. Всего на его счету 74 матча в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 29 (10+19) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» выиграл обе гостевые игры и повел в серии с «Далласом» со счетом 2−0. Следующие два матча пройдут на домашней арене «рыцарей». Третья игра серии пройдет в воскресенье, 28 апреля.

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Эдмонтон» (5:4 ОТ) и сравнял счет в серии (1−1).

Во время загрузки произошла ошибка.
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1:1, 0:1, 0:1
Вегас
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