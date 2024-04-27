Шайба Ничушкина вывела «Колорадо» вперед в серии с «Виннипегом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d3bb9eda130913bd&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241281" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Зак Паризе (12'), Натан Маккиннон (43'), Валерий Ничушкин (45'), Арттури Лехконен (49'), Росс Колтон (53') и Девон Тэйвз (57'). У гостей забивали Тайлер Тоффоли (26') и Джош Моррисси (31').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин во втором периоде реализовал большинство и стал автором победной шайбы своей команды. 29-летний россиянин был признан второй звездой матча. Ничушкин забивал в каждом из трех матчей этой серии. Всего на его счету 67 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 28 (17+11) очков.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в плей-офф.

«Колорадо» повел в серии с «Виннипегом» со счетом 2−1. Следующий матч пройдет в Денвере в воскресенье, 28 апреля.

Другие результаты игрового дня:

«Ванкувер» на выезде одолел «Нэшвилл» (2:1) и повел в серии (2−1). Защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился ярким силовым приемом на защитнике «Нэшвилла» Романе Йоси.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2786d0f37ba0a7ac&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241285" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон» на выезде победил «Лос-Анджелес» (5:1) и вышел вперед в серии (2−1).

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.