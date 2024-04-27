Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
16
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Виннипег
62
Хоккей. НХЛ
02:30
Нэшвилл
Ванкувер
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
28.04
Тампа-Бэй
Флорида
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
16
05:00
Колорадо
Виннипег
62
02:30
Нэшвилл
Ванкувер
12
02:00
Вашингтон
Рейнджерс
13
26.04
Айлендерс
Каролина
23
26.04
Тампа-Бэй
Флорида
35
25.04
Эдмонтон
Лос-Анджелес
ОТ
45
25.04
Даллас
Вегас
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Шайба Ничушкина вывела «Колорадо» вперед в серии с «Виннипегом»

«Колорадо» дома одержал победу над «Виннипегом» (6:2) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Колорадо
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Зак Паризе (12'), Натан Маккиннон (43'), Валерий Ничушкин (45'), Арттури Лехконен (49'), Росс Колтон (53') и Девон Тэйвз (57'). У гостей забивали Тайлер Тоффоли (26') и Джош Моррисси (31').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин во втором периоде реализовал большинство и стал автором победной шайбы своей команды. 29-летний россиянин был признан второй звездой матча. Ничушкин забивал в каждом из трех матчей этой серии. Всего на его счету 67 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 28 (17+11) очков.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в плей-офф.

«Колорадо» повел в серии с «Виннипегом» со счетом 2−1. Следующий матч пройдет в Денвере в воскресенье, 28 апреля.

Другие результаты игрового дня:

«Ванкувер» на выезде одолел «Нэшвилл» (2:1) и повел в серии (2−1). Защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился ярким силовым приемом на защитнике «Нэшвилла» Романе Йоси.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эдмонтон» на выезде победил «Лос-Анджелес» (5:1) и вышел вперед в серии (2−1).

Во время загрузки произошла ошибка.


Колорадо
6:2
1:0, 0:2, 5:0
Виннипег
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь