Шайба Ничушкина вывела «Колорадо» вперед в серии с «Виннипегом»
«Колорадо» дома одержал победу над «Виннипегом» (6:2) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Колорадо
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«Колорадо» дома одержал победу над «Виннипегом» (6:2) в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.
У хозяев заброшенными шайбами отметились Зак Паризе (12'), Натан Маккиннон (43'), Валерий Ничушкин (45'), Арттури Лехконен (49'), Росс Колтон (53') и Девон Тэйвз (57'). У гостей забивали Тайлер Тоффоли (26') и Джош Моррисси (31').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин во втором периоде реализовал большинство и стал автором победной шайбы своей команды. 29-летний россиянин был признан второй звездой матча. Ничушкин забивал в каждом из трех матчей этой серии. Всего на его счету 67 матчей в плей-офф НХЛ, в которых он набрал 28 (17+11) очков.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 23 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в плей-офф.
«Колорадо» повел в серии с «Виннипегом» со счетом 2−1. Следующий матч пройдет в Денвере в воскресенье, 28 апреля.
Другие результаты игрового дня:
«Ванкувер» на выезде одолел «Нэшвилл» (2:1) и повел в серии (2−1). Защитник «Ванкувера» Никита Задоров отметился ярким силовым приемом на защитнике «Нэшвилла» Романе Йоси.
«Эдмонтон» на выезде победил «Лос-Анджелес» (5:1) и вышел вперед в серии (2−1).