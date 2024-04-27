Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки 43-летней давности

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 6:1. Счет в серии также в пользу канадской команды — 2−1.

Коннор Макдэвид во встрече отдал две результативные передачи. Таким образом, за три встречи серии плей-офф НХЛ канадский форвард отдал восемь голевых передач. Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки сезона-1980/1981. Гретцки принадлежит рекорд по данному показателю — в сезоне-1986/1987 Уэйн за три матча Кубка Стэнли отдал девять ассистов. Макдэвид и Гретцки — единственные игроки в истории НХЛ, кто отдал восемь и более передач в трех играх плей-офф.

27-летний Макдэвид был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2015 года и всю свою карьеру выступает за «Эдмонтон Ойлерз». Макдэвид пять раз становился лучшим бомбардиром регулярного сезона НХЛ («Арт Росс Трофи») и трижды признавался самым ценным игроком чемпионата («Харт Мемориал Трофи»).

В сезоне-2023/24 Макдэвид набрал 132 очка (32+100) и стал одним из пяти хоккеистов в истории НХЛ, кто смог сделать 100 результативных передач за сезон. Это же достижение в этом году покорилось и российскому нападающему «Тампы» Никите Кучерову.