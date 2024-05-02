Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Даллас
Вегас
32
Хоккей. НХЛ
1.05
Каролина
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
1.05
Виннипег
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
1.05
Ванкувер
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
3.05
Торонто
Бостон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
43
02:30
Даллас
Вегас
32
1.05
Ванкувер
Нэшвилл
12
1.05
Виннипег
Колорадо
36
1.05
Каролина
Айлендерс
63
1.05
Бостон
Торонто
ОТ
12
30.04
Вегас
Даллас
24
30.04
Флорида
Тампа-Бэй
61
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Тампы» извинился за предложение Бобровскому надеть юбку

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер извинился за свои слова о вратарях «Флориды» после вылета из Кубка Стэнли. Об этом сообщает ESPN.

Тампа-Бэй
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В заключительном пятом матче серии, который закончился разгромной победой «Флориды» (6:1), судья отменил две шайбе «Тампы» из-за помехи вратарю. На послематчевой пресс-конференции Купер предложил вратарям «пантер» надеть юбки. Ворота «Флориды» в этой встрече защищал Сергей Бобровский.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы потерпели довольно разочаровывающее поражение в серии, и я провел неуместную аналогию о голкиперах и юбках. Знаете, это один из тех моментов, если бы вы могли просто вернуть слова обратно, то я бы так и сделал. Я отец двоих дочерей и активный сторонник женского хоккея. Честно говоря, это было неправильно, и я должен пойти и объясниться со своими девочками. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Это причиняет мне больше боли, чем само поражение в серии. Надеюсь, вы будете судить меня больше по делам, чем по эмоциональным, откровенно говоря, глупым словам, что вылетели из моего рта тем вечером», — сказал Купер.

«Тампа» второй год подряд вылетает из плей-офф НХЛ на стадии первого раунда. До этого «молнии» три раза подряд доходили до финала Кубка Стэнли и дважды становились его обладателями (2020, 2021).

Во время загрузки произошла ошибка.
Флорида
6:1
0:0, 2:1, 4:0
Тампа-Бэй
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь