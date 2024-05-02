Тренер «Тампы» извинился за предложение Бобровскому надеть юбку

«Мы потерпели довольно разочаровывающее поражение в серии, и я провел неуместную аналогию о голкиперах и юбках. Знаете, это один из тех моментов, если бы вы могли просто вернуть слова обратно, то я бы так и сделал. Я отец двоих дочерей и активный сторонник женского хоккея. Честно говоря, это было неправильно, и я должен пойти и объясниться со своими девочками. Я искренне извиняюсь перед всеми, кого обидел. Это причиняет мне больше боли, чем само поражение в серии. Надеюсь, вы будете судить меня больше по делам, чем по эмоциональным, откровенно говоря, глупым словам, что вылетели из моего рта тем вечером», — сказал Купер.