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08:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Шестеркин выиграл все пять матчей на старте плей-офф

«Рейнджерс» дома обыграли «Каролину» (4:3) в стартовом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Рейнджерс
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал пятую победу в текущем розыгрыше плей-офф, отразив 22 из 25 бросков по своим воротам. Россиянин стал третьим вратарем в истории франшизы, который выиграл все пять первых матчей сезона в плей-офф. Ранее это делали Дэйв Керр (1937) и Майк Рихтер (1994).

Рихтер является рекордсменом «Рейнджерс» по числу побед со старта плей-офф. В 1994 году он одержал семь побед подряд и помог нью-йоркцам завоевать последний на данный момент Кубок Стэнли.

В текущем розыгрыше плей-офф Шестеркин отражает 92,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,00.

«Рейнджерс» повел в серии с «Каролиной» — 1:0. Второй матч пройдет в среду, 8 мая, в Нью-Йорке.

Рейнджерс
4:3
3:1, 0:0, 1:2
Каролина
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