Шестеркин выиграл все пять матчей на старте плей-офф

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал пятую победу в текущем розыгрыше плей-офф, отразив 22 из 25 бросков по своим воротам. Россиянин стал третьим вратарем в истории франшизы, который выиграл все пять первых матчей сезона в плей-офф. Ранее это делали Дэйв Керр (1937) и Майк Рихтер (1994).

Рихтер является рекордсменом «Рейнджерс» по числу побед со старта плей-офф. В 1994 году он одержал семь побед подряд и помог нью-йоркцам завоевать последний на данный момент Кубок Стэнли.

В текущем розыгрыше плей-офф Шестеркин отражает 92,1% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,00.