Передача Тарасенко помогла «Флориде» победить «Бостон»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Второй раунд, 13.05.2024, 1:30 Бостон 2 Флорида 3

Хозяева повели в счете в первом периоде благодаря голам Давида Пастрняка (9') и Брэндона Карло (16'). Вторая половина встречи осталась за хоккеистами «Флориды», которые сумели забросить три шайбы и добиться волевой победы. Результативными бросками отметились Антон Лунделль (35'), Сэм Беннетт (44') и Александр Барков (48').

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поучаствовал в победной шайбе Баркова, отметившись результативной передачей. После 9 матчей в текущем розыгрыше плей-офф в активе россиянина 5 (2+3) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=da7be9651b86f902&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241383" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко провел 106-й матч в карьере в плей-офф НХЛ и вышел на чистое 15-е место среди россиян по этому показателю. Он опередил Сергея Немчинова (105) и теперь попытается повторить достижение Сергея Брылина (109). Рекорд по числу матчей в плей-офф среди россиян принадлежит Сергею Федорову (183).

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и одержал третью подряд победу в плей-офф. Россиянин был признан третьей звездой матча.

«Флорида» выиграла обе гостевые игры у «Бостона» и повела в серии со счетом 3−1. Пятый матч пройдет на домашнем льду «пантер» в среду, 15 мая.