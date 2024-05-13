Передача Тарасенко помогла «Флориде» победить «Бостон»
«Флорида» на выезде обыграла «Бостон» (3:2) в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Флорида» на выезде обыграла «Бостон» (3:2) в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
Хозяева повели в счете в первом периоде благодаря голам Давида Пастрняка (9') и Брэндона Карло (16'). Вторая половина встречи осталась за хоккеистами «Флориды», которые сумели забросить три шайбы и добиться волевой победы. Результативными бросками отметились Антон Лунделль (35'), Сэм Беннетт (44') и Александр Барков (48').
Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко поучаствовал в победной шайбе Баркова, отметившись результативной передачей. После 9 матчей в текущем розыгрыше плей-офф в активе россиянина 5 (2+3) набранных очков.
Тарасенко провел 106-й матч в карьере в плей-офф НХЛ и вышел на чистое 15-е место среди россиян по этому показателю. Он опередил Сергея Немчинова (105) и теперь попытается повторить достижение Сергея Брылина (109). Рекорд по числу матчей в плей-офф среди россиян принадлежит Сергею Федорову (183).
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам и одержал третью подряд победу в плей-офф. Россиянин был признан третьей звездой матча.
«Флорида» выиграла обе гостевые игры у «Бостона» и повела в серии со счетом 3−1. Пятый матч пройдет на домашнем льду «пантер» в среду, 15 мая.
В другом матче игрового дня «Ванкувер» добился выездной победы над «Эдмонтоном» (4:3) и повел в серии — 2−1.