Задоров ударил Макдэвида клюшкой в спину после финальной сирены
«Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон» (4:3) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон» (4:3) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.
У гостей дублем отметились Элиас Линдхольм (9', 38') и Брок Босер (14', 19'). У хозяев забивали Маттиас Экхольм (6'), Леон Драйзайтль (24') и Эван Бушар (59').
Защитник «Ванкувера» Никита Задоров не сумел отметиться результативными действиями, однако это не помешало ему остаться одним из самых заметных игроков на льду. Во втором периоде 29-летний россиянин провел эффектный силовой прием против нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кейна, выпихнув его за борт в сторону скамейки хозяев. После этого эпизода Задоров был отправлен на скамейку штрафников.
После финальной сирены Задоров спровоцировал потасовку между командами, сильно ударив клюшкой в спину капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец оказался на льду, после чего к эпицентру событий подтянулись другие игроки.
Задоров не был наказан за этот эпизод, в то время как его одноклубник Карсон Соуси, который перед этим вступил в словесную перепалку с Макдэвидом, получил малый штраф.
«Ванкувер» повел в серии с «Эдмонтоном» со счетом 2−1. Следующий матч пройдет в среду, 15 мая, на домашнем льду «нефтяников».