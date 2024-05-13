Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Норвегия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
США
Словакия
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швейцария
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Германия
Швеция
Хоккей. НХЛ
01:30
Бостон
Флорида
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:30
Эдмонтон
Ванкувер
01:30
Бостон
Флорида
12.05
Колорадо
Даллас
12.05
Каролина
Рейнджерс
11.05
Ванкувер
Эдмонтон
ОТ
11.05
Бостон
Флорида
10.05
Даллас
Колорадо
10.05
Каролина
Рейнджерс
ОТ
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Задоров ударил Макдэвида клюшкой в спину после финальной сирены

«Ванкувер» на выезде обыграл «Эдмонтон» (4:3) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Ванкувер
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

У гостей дублем отметились Элиас Линдхольм (9', 38') и Брок Босер (14', 19'). У хозяев забивали Маттиас Экхольм (6'), Леон Драйзайтль (24') и Эван Бушар (59').

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров не сумел отметиться результативными действиями, однако это не помешало ему остаться одним из самых заметных игроков на льду. Во втором периоде 29-летний россиянин провел эффектный силовой прием против нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кейна, выпихнув его за борт в сторону скамейки хозяев. После этого эпизода Задоров был отправлен на скамейку штрафников.

Во время загрузки произошла ошибка.

После финальной сирены Задоров спровоцировал потасовку между командами, сильно ударив клюшкой в спину капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец оказался на льду, после чего к эпицентру событий подтянулись другие игроки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Задоров не был наказан за этот эпизод, в то время как его одноклубник Карсон Соуси, который перед этим вступил в словесную перепалку с Макдэвидом, получил малый штраф.

«Ванкувер» повел в серии с «Эдмонтоном» со счетом 2−1. Следующий матч пройдет в среду, 15 мая, на домашнем льду «нефтяников».

Эдмонтон
3:4
1:3, 1:1, 1:0
Ванкувер
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь