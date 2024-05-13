Задоров ударил Макдэвида клюшкой в спину после финальной сирены

У гостей дублем отметились Элиас Линдхольм (9', 38') и Брок Босер (14', 19'). У хозяев забивали Маттиас Экхольм (6'), Леон Драйзайтль (24') и Эван Бушар (59').

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров не сумел отметиться результативными действиями, однако это не помешало ему остаться одним из самых заметных игроков на льду. Во втором периоде 29-летний россиянин провел эффектный силовой прием против нападающего «Эдмонтона» Эвандера Кейна, выпихнув его за борт в сторону скамейки хозяев. После этого эпизода Задоров был отправлен на скамейку штрафников.

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После финальной сирены Задоров спровоцировал потасовку между командами, сильно ударив клюшкой в спину капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. Канадец оказался на льду, после чего к эпицентру событий подтянулись другие игроки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9db82ee53dca6820&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241385" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Задоров не был наказан за этот эпизод, в то время как его одноклубник Карсон Соуси, который перед этим вступил в словесную перепалку с Макдэвидом, получил малый штраф.