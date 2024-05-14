Тренер «Колорадо» высказался об отстранении Ничушкина

29-летний россиянин попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и был отстранен лигой минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. По информации североамериканских инсайдеров, Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества.
«Я получил эту новость после разминки перед игрой. Конечно, это плохо для нашей команды. Однако, нам нужно перевернуть страницу, мы должны играть намного лучше, чем сегодня. В раздевалке все еще есть более 20 парней, которые заботятся о победе и хотят ее достичь. Это то, на чем нам нужно сосредоточиться. Это вредит нашей команде, без вопросов. Ничушкин — отличный игрок.
Я узнал Вэла как человека, узнал его как одного из наших товарищей по команде и игрока, и я хочу для него самого лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив, и хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нашей команды. Я хочу лучшего для него и его семьи. Мы надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», — сказал Беднар.
Ранее защитник «Колорадо» Джек Джонсон сообщил, что табличка с именем Ничушкина была убрана из командной раздевалки.
В текущем розыгрыше плей-офф Ничушкин провел 8 матчей и набрал 10 (9+1) очков. Он был лучшим снайпером плей-офф, выдав на старте серию из семи матчей подряд с заброшенными шайбами, повторив тем самым достижение Пэта Лафонтена, установленное в 1992 году.
В июле 2022 года Ничушкин подписал с «Колорадо» восьмилетний контракт на общую сумму 49 млн долларов. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Контракт Ничушкина не будет учитываться под потолком зарплат, поэтому в межсезонье клуб может попытаться найти на его место нового игрока.
«Колорадо» уступает в серии с «Далласом» со счетом 1−3 и находится в шаге от вылета из плей-офф НХЛ. Пятый матч серии пройдет на домашнем льду «звезд» в четверг, 16 мая.