Тренер «Колорадо» высказался об отстранении Ничушкина

«Я получил эту новость после разминки перед игрой. Конечно, это плохо для нашей команды. Однако, нам нужно перевернуть страницу, мы должны играть намного лучше, чем сегодня. В раздевалке все еще есть более 20 парней, которые заботятся о победе и хотят ее достичь. Это то, на чем нам нужно сосредоточиться. Это вредит нашей команде, без вопросов. Ничушкин — отличный игрок.



Я узнал Вэла как человека, узнал его как одного из наших товарищей по команде и игрока, и я хочу для него самого лучшего. Я хочу, чтобы он был счастлив, и хочу, чтобы он был доволен своей жизнью, будь то с нашей командой или без нашей команды. Я хочу лучшего для него и его семьи. Мы надеемся, что он сможет обрести покой и получить помощь», — сказал Беднар.