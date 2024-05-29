Голевой пас вратаря Бобровского помог «Флориде» одолеть «Рейнджерс»

У хозяев в основное время отличились Сэм Беннетт (29') и Картер Вераге (33'). У гостей забивали Винсент Трочек (9') и Алексиc Лафреньер (44'). Победную шайбу на 72-й секунде забросил нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт.

Второй звездой матча был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 21 из 23 бросков по своим воротам. Также 35-летний вратарь начал первую голевую атаку своей команды и записал себе в активе результативную передачу. Это второе результативное действие Бобровского за карьеру в плей-офф НХЛ.

Кроме того, Бобровский одержал 17-ю победу в плей-офф в овертаймах и вышел по этому показателю на четвертое место в истории НХЛ, обойдя легендарного вратаря Мартина Бродо. Лидером по числу победу побед в овертаймах в Кубке Стэнли является Патрик Руа (40).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 37 из 40 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль. 32-летний россиянин достиг отметки в 40 передач за карьеру в плей-офф и вышел на 11-е место среди лучших российских ассистентов в Кубке Стэнли, сравнявшись с Евгением Кузнецовым. После 14 матчей в текущем розыгрыше плей-офф на счету Панарина 14 (4+10) очков.

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко продлил свою безрезультативную серию до шести матчей. В этой встрече на счету 32-летнего россиянина пять бросков в створ ворот и один силовой прием при положительном коэффициенте полезности — «+1».