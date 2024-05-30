Клуб НХЛ может получить название «мамонты» или «йети»

18 апреля 2024 года Совет директоров НХЛ одобрил продажу «койотов» самой лиге за $ 1 млрд и создание клуба в Солт-Лейк-Сити за $ 1,2 млрд, который будет принадлежать бизнесмену и владельцу клуба НБА «Юты Джаз» Райану Смиту. $ 200 млн. будут выплачены владельцам лиги в качестве платы за переезд. При этом «Юта» не будет считаться правопреемеником «Койотис».

Владелец «Юты» Райан Смит сообщил двух фаворитов из двадцати вариантов на голосовании по выбору названия будущей команды. Путем нескольких этапов голосования болельщики выберут окончательное название клуба. Голосование фанатов началось 22 мая.

«Я думаю, что мы уже отобрали финальную четверку. В нее входят “Мамонты” и “Йети”. Скоро мы объявим обо всем официально», — приводит слова Райана Смита ESPN.

Ранее Смит сообщил, что команда будет носить майки с надписью «Юта» в течение первого сезона, а затем введет название и логотип в сезоне-2025/26.

В голосовании на лучшее название для клуба принимают участие 20 отобранных вариантов: Black Diamonds («Черные бриллианты»), Blast («Взрыв»), Blizzard («Метель»), Canyons («Каньоны»), Caribou («Карибу»), Freeze («Замороженные»), Frost («Мороз»), Fury («Ярость»), Glaciers («Ледники»), HC, Hive («Улей»), Ice («Лёд»), Mammoth («Мамонты»), Mountaineers («Альпинисты»), Outlaws («Преступники»), Powder («Порох»), Squall («Шквал»), Swarm («Рой»), Venom («Яд»), Yetis («Йети»).

Команда из Аризоны играла в НХЛ с 1996 года, когда клуб переехал из Виннипега и сменил название на «Финикс Койотис». Современное название «Аризона» приобрела в 2014 году. Лучшим результатом команды был выход в финал конференции в 2012 году. Тогда «Аризона» обыграла по ходу турнира «Чикаго» (4−2 в серии) и «Нэшвилл» (4−1), но проиграла «Лос-Анджелесу» (1−4), который впоследствии стал обладателем Кубка Стэнли.