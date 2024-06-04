Капризов рассказал, когда нужно уезжать из России в НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига» дал совет российским игрокам, как правильно принимать решение об отъезде в НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале «Суперлига» дал совет российским игрокам, как правильно принимать решение об отъезде в НХЛ.
«Здесь о деньгах все прекрасно все знают. В любом случае у тебя будет хоккей новичка, ты заранее знаешь, сколько можешь получать. Я считаю, что решение об отъезде нужно принимать по хоккею. Как человек сам чувствует — может, его не устраивает играть в России, он хочет в АХЛ, а не сидеть на лавке в России. У меня была своя ситуация, и я решил, что мне лучше играть в России. И уже потом, когда созрею, ехать за океан. Я слушал советы брата и папы. И приехал уже зрелым игроком», — сказал Капризов.
Кирилл Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. В НХЛ он дебютировал лишь в 2021 году после шести полноценных сезонов в КХЛ. В 2018 году Капризов в составе сборной России стал олимпийским чемпионом, а в следующем году завоевал с ЦСКА Кубок Гагарина.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Капризов провел 75 матчей и набрал 96 (46+50) очков. «Миннесота» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции и впервые после приезда россиянина не вышла в плей-офф.