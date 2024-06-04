Капризов рассказал, когда нужно уезжать из России в НХЛ

«Здесь о деньгах все прекрасно все знают. В любом случае у тебя будет хоккей новичка, ты заранее знаешь, сколько можешь получать. Я считаю, что решение об отъезде нужно принимать по хоккею. Как человек сам чувствует — может, его не устраивает играть в России, он хочет в АХЛ, а не сидеть на лавке в России. У меня была своя ситуация, и я решил, что мне лучше играть в России. И уже потом, когда созрею, ехать за океан. Я слушал советы брата и папы. И приехал уже зрелым игроком», — сказал Капризов.