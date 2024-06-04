Марк-Андре Флери назвал Василевского своим любимым вратарем

— Что ты можешь сказать о других вратарях, кто сейчас твой любимый голкипер в НХЛ?

— В России много хороших голкиперов. Я люблю Василевского из «Тампы». Он быстрый, гибкий и габаритный, Андрей много работает над собой. Бобровский во «Флориде», Шестеркин и Варламов. Среди россиян много классных голкиперов.

Кочетков? Он еще молод. По ходу сезона он становился лучше и набирался опыта. Он очень гибкий и быстрый. На него приятно смотреть, потому что он всегда упорно сражается.

— Обязательно ли быть высокого роста, если ты хоккейный вратарь?

— Быть высоким для игры вратарем в НХЛ необязательно. Это помогает, поскольку ты закрываешь собой больше пространства в рамке ворот. Поэтому я вспомнил о Василевском, он высокий, габаритный и занимает практически все пространство рамки«, — сказал Флери в интервью на YouTube-канале“Суперлига”.