«Сибирь» поздравила Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли

Владимир Тарасенко является воспитанником «Сибири». Он выступал за основную команду с 2008 по 2012 год.

Ранее «Флорида» со счетом 2:1 обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала трофей. Тарасенко выиграл Кубок Стэнли во второй раз. В 2019 году нападающий стал обладателем приза, выступая за «Сент-Луис».

Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоевавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/ «Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»/ «Вегас Голден Найтс»).

32-летний нападающий в плей офф провел 24 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав девять очков.