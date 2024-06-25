«Сибирь» поздравила Тарасенко с завоеванием Кубка Стэнли
Хоккейный клуб «Сибирь» поздравил нападающего «Флориды» Владимира Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере.
Хоккейный клуб «Сибирь» поздравил нападающего «Флориды» Владимира Тарасенко со вторым Кубком Стэнли в карьере.
Владимир Тарасенко является воспитанником «Сибири». Он выступал за основную команду с 2008 по 2012 год.
Ранее «Флорида» со счетом 2:1 обыграла «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ и впервые завоевала трофей. Тарасенко выиграл Кубок Стэнли во второй раз. В 2019 году нападающий стал обладателем приза, выступая за «Сент-Луис».
Тарасенко стал пятым россиянином в истории НХЛ, завоевавшим Кубок Стэнли с разными клубами. Ранее это делали Сергей Зубов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Даллас Старз»), Сергей Немчинов («Нью-Йорк Рейнджерс»/ «Нью-Джерси Дэвилз»), Олег Твердовский («Нью-Джерси Дэвилз»/ «Каролина Харрикейнз») и Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»/ «Вегас Голден Найтс»).
32-летний нападающий в плей офф провел 24 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи, набрав девять очков.
«Флорида» играла в финале Кубка Стэнли в третий раз. В прошлом сезоне команда уступила «Вегасу» (1−4), а в 1996 году проиграла «Колорадо» (0−4).