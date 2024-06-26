Михайлов отреагировал на включение Дацюка в Зал хоккейной славы

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Павел Дацюк будет введен в Зал хоккейной славы в Торонто в этом году. Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы запланирована на 11 ноября.

«Пашу Дацюка давно надо было ввести в Зал хоккейной славы! Давно знаю Пашу и скажу, что он не только величайший игрок, который мог сыграть на любой позиции в нападении: слева, справа, в центре — но и приятный, хороший парень. Думаю, все хоккеисты России рады тому, что Павел Дацюк введен в Зал славы», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

45-летний Дацюк двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». Со сборной России он выиграл Олимпийские игры в 2018 году в Пхенчхане и чемпионат мира в 2012 году, прошедший в Финляндии и Швеции. В составе петербургского СКА Дацюк стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.

Российский игрок вошел в Зал хоккейной славы впервые с 2019 года. Тогда этого удостоился двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Сергей Зубов.