Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
13:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Михайлов отреагировал на включение Дацюка в Зал хоккейной славы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал включение россиянина Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

НХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Павел Дацюк будет введен в Зал хоккейной славы в Торонто в этом году. Торжественная церемония введения в Зал хоккейной славы запланирована на 11 ноября.

«Пашу Дацюка давно надо было ввести в Зал хоккейной славы! Давно знаю Пашу и скажу, что он не только величайший игрок, который мог сыграть на любой позиции в нападении: слева, справа, в центре — но и приятный, хороший парень. Думаю, все хоккеисты России рады тому, что Павел Дацюк введен в Зал славы», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

45-летний Дацюк двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта». Со сборной России он выиграл Олимпийские игры в 2018 году в Пхенчхане и чемпионат мира в 2012 году, прошедший в Финляндии и Швеции. В составе петербургского СКА Дацюк стал обладателем Кубка Гагарина в 2017 году.

Российский игрок вошел в Зал хоккейной славы впервые с 2019 года. Тогда этого удостоился двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Сергей Зубов.


Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь