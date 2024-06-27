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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортсмен июня: Сергей Бобровский

В ночь с 25 на 26 июня «Флорида» с тремя российскими хоккеистами в составе выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» в семи матчах.

Источник: Reuters

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал четвертым в истории российским вратарем, завоевавшим трофей.

Вратарь провел в плей-офф 24 матча, в которых одержал 16 побед с процентом отраженных бросков 90,6%. В решающем матче Бобровский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Россиянин был одним из ключевых игроков «Флориды» ходу сезона и особенно в плей-офф. Признание партнеров по команде особенно стало заметно на церемонии награждения: Бобровский первым получил Кубок Стэнли из рук капитана Александра Баркова.

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«Всю жизнь ты работаешь ради этого, и вот Кубок у нас. Я всю жизнь мечтал об этом. Я даже не могу поверить», — поделился россиянин эмоциями после победы.

Бобровский выступает в НХЛ с 2010 года. Кубок Стэнли-2024 стал первым в его карьере. Дважды (в 2013 и 2017 годах) россиянин получал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю лиги.

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