Спортсмен июня: Сергей Бобровский

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал четвертым в истории российским вратарем, завоевавшим трофей.

Вратарь провел в плей-офф 24 матча, в которых одержал 16 побед с процентом отраженных бросков 90,6%. В решающем матче Бобровский отразил 23 из 24 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Россиянин был одним из ключевых игроков «Флориды» ходу сезона и особенно в плей-офф. Признание партнеров по команде особенно стало заметно на церемонии награждения: Бобровский первым получил Кубок Стэнли из рук капитана Александра Баркова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241716&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Всю жизнь ты работаешь ради этого, и вот Кубок у нас. Я всю жизнь мечтал об этом. Я даже не могу поверить», — поделился россиянин эмоциями после победы.