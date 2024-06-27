«Ванкувер» обменял российского форварда Михеева в «Чикаго»

В рамках этой сделки «Чикаго» также получил нападающего Сэма Лафферти и выбор во втором раунде драфта НХЛ в 2027 году. «Кэнакс» же получили выбор в четвертом раунде драфта этого же года. Контракт Михеева с канадским клубом был рассчитан еще на два года. Кэпхит (средняя зарплата игрока без учета бонусов за выступления) российского нападающего по этому соглашению составляет чуть более $4 млн. «Кэнакс» будут удерживать 15% зарплаты форварда.

«Я хотел бы поблагодарить Сэма и Илью за время, проведенное в “Ванкувере”, и пожелать им всего наилучшего в будущем. В случае с Михеевым мы были очень впечатлены тем, как упорно он работал, чтобы вернуться после операции на колене. Эта решимость и целеустремленность делают его хорошим игроком», — приводит слова генерального менеджера «Кэнакс» Патрика Альвина пресс-служба клуба.

Илья Михеев выступал за «Ванкувер» с 2022 года. В минувшем сезоне нападающий набрал 31 (11+20) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также провел 11 игр в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее в НХЛ Михеев выступал за «Торонто». С 2015 по 2019 год он играл в КХЛ за омский «Авангард».