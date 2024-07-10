Новичок НХЛ «Юта» объявила о подписании российского форварда

Соглашение является двусторонним. Зарплата 24-летнего нападающего составит 775 тысяч долларов.

Ранее права на Соколова принадлежали «Оттаве». В сезоне-2023/24 он выступал в АХЛ и набрал 46 (21+25) очков в 71 матче за «Бельвиль Сенаторз» в регулярном чемпионате. В плей-офф добавил 4 (1+3) балла в 7 играх.

Всего в НХЛ Соколов провел 13 матчей за «Оттаву», забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Соколов был выбран «Оттавой» во втором раунде драфта НХЛ 2020 года. Он стал серебряным призером молодежного чемпионат мира 2020 года. В России выступал за команду «Белые медведи» в Молодежной хоккейной лиге. Команда входит в систему челябинского «Трактора».

Соколов стал вторым россиянином в «Юте». Ранее клуб-новичок НХЛ обменял из «Тампы» защитника Михаила Сергачева. В составе команды из Флориды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.