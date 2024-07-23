Овечкин рассказал, какие еще рекорды он хочет побить кроме достижения Гретцки
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте Амирана Сардарова рассказал, какие еще рекорды он хотел бы установить в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в подкасте Амирана Сардарова рассказал, какие еще рекорды он хотел бы установить в НХЛ.
«Я хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню сколько у меня сейчас. За два сезона можно набить. У меня итак сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ. Это уже большое достижение. При чем это за один клуб — такое только у меня и у Малыча.
Сколько осталось шайб до Гретцки? 42 по-моему. Если бы не было локаута и пандемии, думаю, я б уже побил рекорд Гретцки. Но, к сожалению, такие моменты случаются. Еще раз хочется выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами, какие эмоции и наслаждение получили мы, наши друзья и родственники. Опять хочется ощутить», — сказал Овечкин.
На данный момент в активе Овечкина 1426 сыгранных матчей за «Вашингтон» в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю среди действующих игроков после американского защитника Райана Сутера (1444). На счету Евгения Малкина 1145 проведенных игр за «Питтсбург».
Лидером по числу сыгранных матчей в НХЛ является канадский нападающий Патрик Марло (1779). Овечкин может стать 22-м игроком в истории лиги, кому покорится отметка в 1500 сыгранных матчей.
За всю свою карьеру Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы.
Стоит отметить, что Овечкин полностью пропустил сезон-2004/05 из-за локаута. Сезон-2012/13 из-за еще одного локаута был сокращен на 34 матча. Еще 39 игр «Вашингтон» не досчитался в «ковидные» сезоны-2019/20 и 2020/21. В общей сложности Овечкин к этому моменту мог сыграть на 155 матчей больше.
Локаут в НХЛ — ситуация, когда владельцы клубов приостанавливают деятельность лиги, включая проведение игр, из-за трудовых споров с игроками, обычно касающихся условий нового коллективного договора.