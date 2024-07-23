Овечкин рассказал, какие еще рекорды он хочет побить кроме достижения Гретцки

«Я хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. Не помню сколько у меня сейчас. За два сезона можно набить. У меня итак сейчас наибольшее число игр среди российских игроков в НХЛ. Это уже большое достижение. При чем это за один клуб — такое только у меня и у Малыча.



Сколько осталось шайб до Гретцки? 42 по-моему. Если бы не было локаута и пандемии, думаю, я б уже побил рекорд Гретцки. Но, к сожалению, такие моменты случаются. Еще раз хочется выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами, какие эмоции и наслаждение получили мы, наши друзья и родственники. Опять хочется ощутить», — сказал Овечкин.