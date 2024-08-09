Ротенберг высказался о возможности перехода Овечкина в СКА

«У него контракт еще два года. Как окончится контракт с “Вашингтоном”… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно. Удастся потянуть его условия? Надеюсь, да. Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО “Газпром”, лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду. Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем», — сказал Ротенберг.