Ротенберг высказался о возможности перехода Овечкина в СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил надежду, что в будущем клубу удастся заполучить капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил надежду, что в будущем клубу удастся заполучить капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее состав СКА пополнил бывший одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов, который подписал с клубом четырехлетний контракт.
«У него контракт еще два года. Как окончится контракт с “Вашингтоном”… А кто откажется от Овечкина? Вы бы отказались от Овечкина? Нет, конечно. Удастся потянуть его условия? Надеюсь, да. Это благодаря нашим спонсорам, генеральным спонсорам, акционерам, компании ПАО “Газпром”, лично Алексею Борисовичу Миллеру мы имеем возможность развивать хоккей, детский хоккей и комплектовать нашу команду. Чтобы мы могли радовать наших болельщиков, всю страну нашим хоккеем», — сказал Ротенберг.
Действующий контракт 38-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26. Годовая зарплата россиянина в столичном клубе составляет 9,5 млн долларов.
Овечкин является воспитанником хоккейного клуба «Динамо». Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута НХЛ. В том сезоне Овечкин помог команде стать обладателем Кубка Гагарина.
Ранее представители московского «Динамо» неоднократно выражали надежду, что после окончания карьеры в НХЛ Овечкин продолжит карьеру в родном клубе.