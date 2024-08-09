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11:21 (мск), источник: Спорт Mail

В США рассказали о планах Малкина вернуться в Россию в 2025 году

Обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Марк Мэдден заявил, что Евгений Малкин вернется в КХЛ в следующем году. Об этом сообщает Sportskeeda.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Контракт 38-летнего Малкина с «Питтсбургом» с зарплатой 6,1 млн долларов в год действителен еще два сезона.

«Мне сказали, что Евгений Малкин не вернется после завершения следующего сезона — он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта. Знает ли это Сидни Кросби? Ставлю на то, что знает», — сказал Мэдден.

Позднее Малкин лично отреагировал на эту информацию, заявив в интервью The Athletic, что это неправда.

Ранее президент «Металлурга» Виктор Рашников предлагал Малкину вернуться в родной клуб после окончания контракта с «Питтсбургом».

Малкин является воспитанником «Металлурга». Он выступал за магнитогорцев с 2003 по 2006 год, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13. В общей сложности он провел за клуб 169 матчей, в которых набрал 156 (59+97) очков.

Сезон-2024/25 станет для Малкина 19-м по счету в НХЛ. В прошлом сезоне он провел все 82 матча и набрал 67 (27+40) очков. «Питтсбург» впервые с 2011 года не сумел выйти в плей-офф.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

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