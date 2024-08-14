Владелец «Тампы» Виник намерен продать контрольный пакет акций клуба

Владелец клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Виник сообщил, что находится в процессе продажи своего контрольного пакета акций команды.
По данным Sportsnet, главным претендентом на покупку клуба является Дуг Островер, соучредитель и генеральный директор Blue Owl Capital, успешной инвестиционной компании. В рамках сделки нынешний владелец Джефф Виник сохранит полный операционный контроль над организацией на следующие несколько лет. Он продолжит иметь значительную долю собственности в составе новой группы.
В 2010 году Виник купил «Лайтнинг» за 170 миллионов долларов. Общая стоимость клуба на данный момент оценивается в 2 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка по продаже «Тампы» станет крупнейшей в истории НХЛ. Сейчас самой дорогой сделкой является продажа «Оттавы Сенаторз» за 950 миллионов долларов.
Под руководством Виника «Тампа» улучшила свои финансовые и спортивные результаты. При Винике команда дважды выиграла Кубок Стэнли (2020, 2021 годы) и еще два раза дошла до финала (2015, 2022).
В число сильнейших игроков «Тампы» входят россияне — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.