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Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ

Российский нападающий «Тампы» возглавил рейтинг лучших крайних нападающих лиги, составленный NHL Network.

Источник: Reuters

Портал NHL Network в социальных сетях опубликовал рейтинг из 20 лучших крайних нападающих НХЛ прямо сейчас. В рейтинг включены четыре хоккеиста из России.

В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов, а капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял 19-е место.

Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка.

Никита Кучеров провел в составе «Тампы» 725 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых забросил 319 шайб и отдал 553 результативные передачи.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Никита Кучеров («Тампа»);
  2. Мэттью Ткачак («Флорида»);
  3. Микко Рантанен («Колорадо»);
  4. Давид Пастрняк («Бостон»);
  5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
  6. Джейсон Робертсон («Даллас»);
  7. Кирилл Капризов («Миннесота)»;
  8. Вильям Нюландер («Торонто»);
  9. Сэм Райнхарт («Флорида»);
  10. Митч Марнер («Торонто»)