Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим НХЛ

Портал NHL Network в социальных сетях опубликовал рейтинг из 20 лучших крайних нападающих НХЛ прямо сейчас. В рейтинг включены четыре хоккеиста из России.
В десятку лучших также вошли Артемий Панарин и Кирилл Капризов, а капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял 19-е место.
Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли. По итогам минувшего сезона он завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата — в 81 матче он набрал 144 (44+100) очка.
Никита Кучеров провел в составе «Тампы» 725 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых забросил 319 шайб и отдал 553 результативные передачи.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Никита Кучеров («Тампа»);
- Мэттью Ткачак («Флорида»);
- Микко Рантанен («Колорадо»);
- Давид Пастрняк («Бостон»);
- Артемий Панарин («Рейнджерс»);
- Джейсон Робертсон («Даллас»);
- Кирилл Капризов («Миннесота)»;
- Вильям Нюландер («Торонто»);
- Сэм Райнхарт («Флорида»);
- Митч Марнер («Торонто»)