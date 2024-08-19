Российский хоккеист стал одноклубником Макдэвида в «Эдмонтоне»

Подколзин был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером на драфте НХЛ 2019 года. За три сезона в НХЛ россиянин провел 137 матчей, в которых набрал 35 (18+17) очков. Также на его счету 72 матча в АХЛ, в которых он набрал 46 (22+24) очков.