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Российский хоккеист стал одноклубником Макдэвида в «Эдмонтоне»

«Эдмонтон» выменял у «Ванкувера» российского нападающего Василия Подколзина. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Источник: Reuters

За 23-летнего россиянина «Ванкувер» получил выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2025 года, изначально принадлежавший «Оттаве». Одновременно с этим «Эдмонтон» обменял защитника Коди Сиси и выбор в третьем раунде драфта в «Сан-Хосе» на защитника Тая Эмберсона.

«Эдмонтон» за счет обменов активно пытается решить вопрос с серьезным превышением потолка зарплат. Обмен Сиси с приобретением Подколзина и Эмберсона позволил «нефтяникам» сократить платежную ведомость на 1,3 млн долларов.

Подколзин был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером на драфте НХЛ 2019 года. За три сезона в НХЛ россиянин провел 137 матчей, в которых набрал 35 (18+17) очков. Также на его счету 72 матча в АХЛ, в которых он набрал 46 (22+24) очков.

В апреле этого года Подколзин подписал с «Ванкувером» двухлетний односторонний контракт с зарплатой в один миллион долларов в год.

В минувшем сезоне «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, где в семи матчах уступил «Флориде». Подколзин станет первым россиянином в нынешнем составе «нефтяников». В прошлом сезоне «Эдмонтон» был одной из немногих команд в НХЛ, которая обходилась без российских хоккеистов.

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.