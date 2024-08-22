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Канадский одноклубник Овечкина заявил, что поможет ему побить рекорд Гретцки

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум выразил намерение содействовать своему российскому партнеру Александру Овечкину в достижении исторического рекорда.

Источник: AP 2023

«Мне кажется, все думали о том, как отдать Овечкину пас. Все помнят, как Марти МакСорли отдал пас на Гретцки, когда тот забросил 802 гол, когда он обогнал Горди Хоу. Это часть хоккейной традиции. Я сделал передачу на гол Овечкина, когда он догнал Хоу. Не многие вспомнят этот гол, если он побьет в итоге рекорд, но было бы очень здорово стать частью этого», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

«Я определенно думаю, что Овечкину по силам это сделать за сезон. У него было гораздо больше сезонов с 40 и более голами, чем сезонов меньше 40 шайб. Все списывали его со счетов на протяжении 40 игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперед только во второй половине, так что я ожидаю многого от “Ови”. Мы все ждем этого, и мы будем готовы. Я, конечно, постараюсь отдать ему ту самую передачу», — добавил канадец.

За свою карьеру Овечкин забросил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. Действующий контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» с годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.