Канадский одноклубник Овечкина заявил, что поможет ему побить рекорд Гретцки

«Я определенно думаю, что Овечкину по силам это сделать за сезон. У него было гораздо больше сезонов с 40 и более голами, чем сезонов меньше 40 шайб. Все списывали его со счетов на протяжении 40 игр в прошлом году, и он действительно вырвался вперед только во второй половине, так что я ожидаю многого от “Ови”. Мы все ждем этого, и мы будем готовы. Я, конечно, постараюсь отдать ему ту самую передачу», — добавил канадец.