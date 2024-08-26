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Овечкин вошел в тройку лучших капитанов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял третье место в рейтинге лучших капитанов клубов НХЛ по версии издания Bleacher Report.

Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

Возглавил рейтинг многолетний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Вторая строчка рейтинга досталась капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.

Топ-10 лучших капитанов НХЛ по версии Bleacher Report:

  1. Сидни Кросби («Питтсбург», Канада);
  2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада);
  3. Александр Овечкин («Вашингтон», Россия);
  4. Александр Барков («Флорида», Финляндия);
  5. Марк Стоун («Вегас», Канада);
  6. Анже Копитар («Лос-Анджелес», Словения);
  7. Джейми Бенн («Даллас», Канада);
  8. Джордан Стаал («Каролина», Канада);
  9. Андерс Ли («Айлендерс», США);
  10. Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция).

Овечкин стал капитаном «Вашингтона» в 2010 году по ходу своего пятого сезона в НХЛ. Вместе с ним столичный клуб в 2018 году выиграл единственный в своей истории Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. Действующий контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» с годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.

«Вашингтон» начнет новый сезон с домашней серии, где его соперниками станут «Нью-Джерси» (12 октября), «Вегас» (15 октября) и «Даллас» (17 октября).