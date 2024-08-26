Овечкин вошел в тройку лучших капитанов НХЛ

Возглавил рейтинг многолетний капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Вторая строчка рейтинга досталась капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.
Топ-10 лучших капитанов НХЛ по версии Bleacher Report:
- Сидни Кросби («Питтсбург», Канада);
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон», Канада);
- Александр Овечкин («Вашингтон», Россия);
- Александр Барков («Флорида», Финляндия);
- Марк Стоун («Вегас», Канада);
- Анже Копитар («Лос-Анджелес», Словения);
- Джейми Бенн («Даллас», Канада);
- Джордан Стаал («Каролина», Канада);
- Андерс Ли («Айлендерс», США);
- Габриэль Ландеског («Колорадо», Швеция).
Овечкин стал капитаном «Вашингтона» в 2010 году по ходу своего пятого сезона в НХЛ. Вместе с ним столичный клуб в 2018 году выиграл единственный в своей истории Кубок Стэнли.
В прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. Действующий контракт 38-летнего россиянина с «Вашингтоном» с годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.
«Вашингтон» начнет новый сезон с домашней серии, где его соперниками станут «Нью-Джерси» (12 октября), «Вегас» (15 октября) и «Даллас» (17 октября).