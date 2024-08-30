Звезда НХЛ Джонни Годро погиб в ДТП в возрасте 31 года

«Коламбус Блю Джекетс» потрясен и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью. В это время мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, когда они скорбят", — сказано в сообщении.