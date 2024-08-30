Звезда НХЛ Джонни Годро погиб в ДТП в возрасте 31 года

Накануне американский телеканал ABC сообщил, что в четверг вечером два велосипедиста были насмерть сбиты автомобилем. По некоторой информации, водитель был пьян и не стал скрываться с места ДТП.
Позднее в соцсетях стали распространяться слухи, что жертвами ДТП стали Джонни Годро и его младший брат Мэттью, который закончил профессиональную карьеру два года назад. В сети появилась фотография полицейского отчета, на котором были указаны имена хоккеистов и адрес, соответствовавший адресу семейного дома Годро. Также сообщалось, что трагедия произошла за день до свадьбы сестры хоккеиста, где Джонни и Мэттью должны были присутствовать в качестве шаферов.
Спустя 11 часов после происшествия «Коламбус» выпустил официальный пресс-релиз, в котором подтвердил смерть хоккеиста.
«Коламбус Блю Джекетс» потрясен и опустошен этой невообразимой трагедией. Джонни был не только великим хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной потерей Джонни и Мэттью. В это время мы просим молиться за семью Годро и уважать их частную жизнь, когда они скорбят", — сказано в сообщении.
Джонни Годро был одним из самых талантливых американских хоккеистов современности. Во время выступлений в студенческой лиге за свои умения он получил прозвище «Джонни Хоккей». Годро был выбран «Калгари» под 104-м номером на драфте НХЛ 2011 года и выступал за канадский клуб на протяжении восьми сезонов. Летом 2022 года нападающий подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на общую сумму 68,25 млн долларов.
В общей сложности Годро провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 743 (243+500) очка. Он семь раз попадал на матч звезд НХЛ, а в 2017 году стал обладателем награды «Леди Бинг Трофи», которую присуждают игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Мэттью Годро не сумел добиться больших успехов на профессиональном уровне. Он провел 21 матч в АХЛ и набрал 5 (1+4) очков. В 2022 году Мэттью перешел на тренерскую работу и возглавил юниорскую команду при католической высшей школе.
Для «Коламбуса» это уже вторая трагедия с участием хоккеистов клуба за последние три года. 4 июля 2021 года в возрасте 24 лет погиб латвийский вратарь «жакетов» Матисс Кивлениекс. Его смерть произошла в результате несчастного случая с фейерверком, который произошел на вечеринке в доме тренера вратарей «Коламбуса» Мэнни Легаси, приуроченной к празднованию свадьбы его дочери и Дня независимости США.