Стали известны подробности гибели звезды НХЛ Джонни Годро

Для «Коламбуса» это уже вторая трагедия с участием хоккеистов клуба за последние три года. 4 июля 2021 года в возрасте 24 лет погиб латвийский вратарь «жакетов» Матисс Кивлениекс. Его смерть произошла в результате несчастного случая с фейерверком, который произошел на вечеринке в доме тренера вратарей «Коламбуса» Мэнни Легаси, приуроченной к празднованию свадьбы его дочери и Дня независимости США.