Стали известны подробности гибели звезды НХЛ Джонни Годро

Согласно информации, предоставленной полицией штата Нью-Джерси, 31-летний хоккеист и его 29-летний брат Мэттью были сбиты на сельской дороге внедорожником Jeep Grand Cherokee в 20:19 по местному времени.
За рулем находился 43-летний Шон Хиггинс, который предпринял попытку обогнать медленно двигавшиеся перед ним легковой автомобиль и внедорожник. Хиггинс выехал на встречную полосу, обогнал первый автомобиль, но при попытке обгона второго автомобиля врезался сзади в двух велосипедистов. В результате ДТП братья Годро получили смертельные травмы.
Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде.
Джонни и Мэттью Гудро должны были сегодня присутствовать в качестве шаферов на свадьбе своей сестры Кэти.
Годро был одним из самых талантливых американских хоккеистов современности. Во время выступлений в студенческой лиге он получил прозвище «Джонни Хоккей». Годро был выбран «Калгари» под 104-м номером на драфте НХЛ 2011 года и выступал за канадский клуб на протяжении восьми сезонов. Летом 2022 года нападающий подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на общую сумму 68,25 млн долларов.
В общей сложности Годро провел в НХЛ 763 матча, в которых набрал 743 (243+500) очка. Он семь раз попадал на матч звезд НХЛ, а в 2017 году стал обладателем награды «Леди Бинг Трофи», которую присуждают игроку, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Мэттью Годро не сумел добиться больших успехов на профессиональном уровне. Он провел 21 матч в АХЛ и набрал 5 (1+4) очков. В 2022 году Мэттью перешел на тренерскую работу и возглавил юниорскую команду при католической высшей школе.
Для «Коламбуса» это уже вторая трагедия с участием хоккеистов клуба за последние три года. 4 июля 2021 года в возрасте 24 лет погиб латвийский вратарь «жакетов» Матисс Кивлениекс. Его смерть произошла в результате несчастного случая с фейерверком, который произошел на вечеринке в доме тренера вратарей «Коламбуса» Мэнни Легаси, приуроченной к празднованию свадьбы его дочери и Дня независимости США.