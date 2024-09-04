Драйзайтль прокомментировал подписание самого большого контракта в НХЛ

Накануне 28-летний немец подписал с «Эдмонтоном» новый восьмилетний контракт на общую сумму 112 млн долларов. В среднем он будет получать 14 млн долларов в год. Новое соглашение начнет действовать с сезона-2025/26.
«Не было никаких серьёзных заминок в переговорах. Я горжусь тем, что ношу майку “Ойлерз” каждый день и играю для болельщиков клуба. “Эдмонтон” — это моя единственная команда в НХЛ, и надеюсь, что я буду с “Ойлерз” на всю жизнь.
Я сделал то, что будет лучше лично для меня, и я ожидаю, что Макдэвид сделает то же самое для себя. Конечно, у нас были разговоры о совместном будущем в клубе, и я бы солгал, если бы сказал, что не хочу, чтобы он оставался здесь надолго.
Очевидно, мы еще не закончили работу, что делает ее для меня более особенной, верно? Мы сделаем это вместе. Я просто снова рад быть частью этого и рад продолжать понемногу приближаться к конечной цели. Мы все знаем, что это такое.
Конечно, давление есть. Но, знаете, мне заплатят кучу денег, чтобы я мог справиться с этим», — сказал Драйзайтль.
В минувшем сезоне «Эдмонтон» впервые с 2006 года сумел выйти в финал Кубка Стэнли, где в семи матчах уступил «Флориде».
Следующим летом «Эдмонтон» сможет подписать новый контракт с капитаном Коннором Макдэвидом, у которого осталось два года по действующему контракту. Его годовая зарплата составляет 12,5 млн долларов в год. Ожидается, что он станет новым самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.