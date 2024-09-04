Драйзайтль прокомментировал подписание самого большого контракта в НХЛ

«Не было никаких серьёзных заминок в переговорах. Я горжусь тем, что ношу майку “Ойлерз” каждый день и играю для болельщиков клуба. “Эдмонтон” — это моя единственная команда в НХЛ, и надеюсь, что я буду с “Ойлерз” на всю жизнь.



Я сделал то, что будет лучше лично для меня, и я ожидаю, что Макдэвид сделает то же самое для себя. Конечно, у нас были разговоры о совместном будущем в клубе, и я бы солгал, если бы сказал, что не хочу, чтобы он оставался здесь надолго.



Очевидно, мы еще не закончили работу, что делает ее для меня более особенной, верно? Мы сделаем это вместе. Я просто снова рад быть частью этого и рад продолжать понемногу приближаться к конечной цели. Мы все знаем, что это такое.

Конечно, давление есть. Но, знаете, мне заплатят кучу денег, чтобы я мог справиться с этим», — сказал Драйзайтль.