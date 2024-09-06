В «Филадельфии» объяснили приглашение в клуб Знарка

Олег Знарок возглавил сборную России в 2014 и ушел с поста в 2018 году. Под его руководством национальная команда завоевала золото на чемпионате мира в 2014 году, а также стала серебряным призером мирового первенства в 2015 году и дважды выиграла бронзу турнира в 2016 и 2017 годах. Также российские хоккеисты стали обладателями золота на Олимпийских играх в 2018 году в Пхенчхане, обыграв в финале Германию.