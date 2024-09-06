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В «Филадельфии» объяснили приглашение в клуб Знарка

В клубе НХЛ «Филадельфия» рассказали, почему пригласили на работу бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что 61-летний Знарок вошел в тренерский штаб «Филадельфии». Он занял должность консультанта по развитию европейских игроков и скаутингу.

«В составе “Филадельфии” есть несколько россиян. Генменеджеру клуба Даниэлю Бриеру, президенту по хоккейным операциям Кейту Джонсу и главному тренеру Джону Торторелле нравится то, что у Знарка есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским», — приводит слова представителя клуба НХЛ ТАСС.

Напомним, в составе «Филадельфии» выступают российские игроки: вратарь Иван Федотов, нападающй Матвей Мичков и защитник Егор Замула.

Олег Знарок возглавил сборную России в 2014 и ушел с поста в 2018 году. Под его руководством национальная команда завоевала золото на чемпионате мира в 2014 году, а также стала серебряным призером мирового первенства в 2015 году и дважды выиграла бронзу турнира в 2016 и 2017 годах. Также российские хоккеисты стали обладателями золота на Олимпийских играх в 2018 году в Пхенчхане, обыграв в финале Германию.

В КХЛ Знарок возглавлял ХК МВД, московские «Динамо» и «Спартак», а также СКА из Санкт-Петербурга. Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.