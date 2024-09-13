Мичков поделился ожиданиями от первого матча за «Филадельфию»

Новички «Филадельфии» сыграют против новичков «Нью-Йорк Рейнджерс» в пятницу, 13 сентября.
«Первая игра в майке “Флайерз” будет в пятницу, я немного нервничаю. Но к тому времени, как разминка закончится, все это должно пройти», — приводит слова Мичкова пресс-служба НХЛ.
Мичков один из 27 игроков принимающих участие в тренировочном лагере «Филадельфии».
Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2023 года под седьмым номером. В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард принял участие в 47 матчах за клуб в КХЛ и набрал 41 (19+22) очко. Всего в КХЛ Мичков отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России Олег Знарок вошел в тренерский штаб «Филадельфии». Он занял должность консультанта по развитию европейских игроков и скаутингу.
Напомним, в составе «Филадельфии» кроме Мичкова выступают российские игроки: вратарь Иван Федотов и защитник Егор Замула.
Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября.