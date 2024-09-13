Мичков поделился ожиданиями от первого матча за «Филадельфию»

Матвей Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ 2023 года под седьмым номером. В минувшем сезоне Мичков провел один матч за СКА, после чего перешел в «Сочи» на правах аренды. Форвард принял участие в 47 матчах за клуб в КХЛ и набрал 41 (19+22) очко. Всего в КХЛ Мичков отметился 66 (30+36) баллами в 91 матче.