Панарин получил травму во время предсезонного матча

После того как Панарин выбыл из игры, «Рейнджерс» сумели за шесть минут забить пять шайб и добиться волевой победы. В первой половине матча ворота обеих команд защищали российские вратари. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 из 18 бросков по своим воротам, а Семен Варламов отстоял «насухо», отразив все 10 бросков.