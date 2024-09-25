Панарин получил травму во время предсезонного матча

По информации источника, 32-летний россиянин в начале третьего периода получил травму нижней части тела и больше на лед не выходил. Степень серьезности повреждения будет определена после медицинского обследования. Отмечается, что вне зависимости от серьезности повреждения «Рейнджерс» лимитируют игровое время Панарина на оставшуюся часть предсезонки.
После того как Панарин выбыл из игры, «Рейнджерс» сумели за шесть минут забить пять шайб и добиться волевой победы. В первой половине матча ворота обеих команд защищали российские вратари. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 из 18 бросков по своим воротам, а Семен Варламов отстоял «насухо», отразив все 10 бросков.
В пятницу, 27 сентября, «Рейнджерс» проведут домашнюю предсезонную игру с «Бостоном». Новый регулярный сезон «Рейнджерс» откроет 10 октября выездной игрой с «Питтсбургом».