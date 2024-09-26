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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить в предсезонке

«Вашингтон» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (5:3) в предсезонном матче.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

У гостей дублями отметились Дилан Строум (39', 54') и Брэндон Дюхайм (39', 60'), еще одну шайбу забросил Джон Карлсон (36'). У хозяев отличились Бренден Диллон (15'), Нико Хишир (55') и Джек Хьюз (58').

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев отметился результативной передачей в первой шайбе Строума. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе Строума и также отметился результативной передачей.

Следующий предсезонный матч «Вашингтон» проведет в субботу, 28 сентября, дома против «Коламбуса».

Новый сезон НХЛ начнется в Праге 4 октября двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси». В Северной Америке первые игры пройдут 8 октября. «Вашингтон» начнет новый сезон с домашней серии, где его соперниками станут «Нью-Джерси» (12 октября), «Вегас» (15 октября) и «Даллас» (17 октября).

Вашингтон
Нью-Джерси