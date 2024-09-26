Тандем русских вратарей признан лучшим в НХЛ

Лучшей вратарской бригадой признаны российские голкиперы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и Семен Варламов. В общей сложности в топ-10 списка представлен пять вратарей из России.
29-летний Илья Сорокин выступает за клуб из Нью-Йорка с 2021 года. До этого голкипер выступал за новокузнецкий «Металлург» и ЦСКА. В 2018 году Сорокин завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в составе национальной команды.
36-летний Семен Варламов, воспитанник ярославского «Локомотива», играет в НХЛ с 2008 года. До «Айлендерс» Семен играл за «Вашингтон Кэпиталс» и «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России в 2012 году Варламов становился чемпионом мира.
108-й сезон в истории НХЛ начнется 4 октября 2024 года двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.
Топ-10 лучших вратарских бригад НХЛ выглядит так:
- Илья Сорокин, Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»);
- Игорь Шестеркин, Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»);
- Юусе Сарос, Скотт Уэджвуд («Нэшвилл Предаторз»);
- Коннор Хеллебайк, Каапо Кахконен, Эрик Комри («Виннипег Джетс»);
- Джейк Эттингер, Кейси Десмит («Даллас Старз»);
- Якоб Маркстрем, Джейк Аллен («Нью-Джерси Дэвилз»);
- Джереми Свейман, Йоонас Корписало, Брэндон Бусси («Бостон Брюинз»);
- Джордан Биннингтон, Джоэл Хофер («Сент-Луис Блюз»);
- Фредерик Андерсен, Петр Кочетков («Каролина Харрикейнз»);
- Сергей Бобровский, Спенсер Найт, Крис Дриджер («Флорида Пантерз»).