Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тандем русских вратарей признан лучшим в НХЛ

На сайте Daily Faceoff опубликован рейтинг лучших вратарский тандемов Национальной хоккейной лиги в преддверии нового сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Лучшей вратарской бригадой признаны российские голкиперы «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и Семен Варламов. В общей сложности в топ-10 списка представлен пять вратарей из России.

29-летний Илья Сорокин выступает за клуб из Нью-Йорка с 2021 года. До этого голкипер выступал за новокузнецкий «Металлург» и ЦСКА. В 2018 году Сорокин завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в составе национальной команды.

36-летний Семен Варламов, воспитанник ярославского «Локомотива», играет в НХЛ с 2008 года. До «Айлендерс» Семен играл за «Вашингтон Кэпиталс» и «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России в 2012 году Варламов становился чемпионом мира.

108-й сезон в истории НХЛ начнется 4 октября 2024 года двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

Топ-10 лучших вратарских бригад НХЛ выглядит так:

  1. Илья Сорокин, Семен Варламов («Нью-Йорк Айлендерс»);
  2. Игорь Шестеркин, Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»);
  3. Юусе Сарос, Скотт Уэджвуд («Нэшвилл Предаторз»);
  4. Коннор Хеллебайк, Каапо Кахконен, Эрик Комри («Виннипег Джетс»);
  5. Джейк Эттингер, Кейси Десмит («Даллас Старз»);
  6. Якоб Маркстрем, Джейк Аллен («Нью-Джерси Дэвилз»);
  7. Джереми Свейман, Йоонас Корписало, Брэндон Бусси («Бостон Брюинз»);
  8. Джордан Биннингтон, Джоэл Хофер («Сент-Луис Блюз»);
  9. Фредерик Андерсен, Петр Кочетков («Каролина Харрикейнз»);
  10. Сергей Бобровский, Спенсер Найт, Крис Дриджер («Флорида Пантерз»).

Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь