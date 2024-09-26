Тандем русских вратарей признан лучшим в НХЛ

29-летний Илья Сорокин выступает за клуб из Нью-Йорка с 2021 года. До этого голкипер выступал за новокузнецкий «Металлург» и ЦСКА. В 2018 году Сорокин завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в составе национальной команды.