Кочетков представил свой новый шлем с гербом России и церковью

Дизайн шлема претерпел несколько изменений по сравнению с прошлым сезоном. К изображениям герба России и деревянной церкви добавилась аэрография с белым медведем в верхней части шлема с изображением лап и когтей по бокам. Заднюю часть шлема украшает церковный орнамент и два графических элемента: первый отсылает к родному городу вратаря — Пензе, второй представляет собой молитву-обращение к Иисусу Христу.