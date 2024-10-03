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Кочетков представил свой новый шлем с гербом России и церковью

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков представил свой новый шлем, в котором он будет выступать в новом регулярном сезоне НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Дизайн шлема претерпел несколько изменений по сравнению с прошлым сезоном. К изображениям герба России и деревянной церкви добавилась аэрография с белым медведем в верхней части шлема с изображением лап и когтей по бокам. Заднюю часть шлема украшает церковный орнамент и два графических элемента: первый отсылает к родному городу вратаря — Пензе, второй представляет собой молитву-обращение к Иисусу Христу.

Предстоящий сезон для Кочеткова станет четвертым в НХЛ. В прошлом сезоне 25-летний россиянин провел за «Каролину» 42 матча, в которых одержал 23 победы, отражая 91,1% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 2,33.

Напарником Кочеткова по вратарской позиции в «Каролине» остался 35-летний датчанин Фредерик Андерсен. Издание The Score поставило пару Андерсен / Кочетков на третье место в списке сильнейших вратарских тандемов в НХЛ перед предстоящим сезоном.

«Каролина» откроет новый регулярный сезон 12 октября домашним матчем против «Тампы-Бэй».

Каролина
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