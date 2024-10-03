Кочетков представил свой новый шлем с гербом России и церковью

Дизайн шлема претерпел несколько изменений по сравнению с прошлым сезоном. К изображениям герба России и деревянной церкви добавилась аэрография с белым медведем в верхней части шлема с изображением лап и когтей по бокам. Заднюю часть шлема украшает церковный орнамент и два графических элемента: первый отсылает к родному городу вратаря — Пензе, второй представляет собой молитву-обращение к Иисусу Христу.
Предстоящий сезон для Кочеткова станет четвертым в НХЛ. В прошлом сезоне 25-летний россиянин провел за «Каролину» 42 матча, в которых одержал 23 победы, отражая 91,1% бросков по своим воротам с коэффициентом надежности 2,33.
Напарником Кочеткова по вратарской позиции в «Каролине» остался 35-летний датчанин Фредерик Андерсен. Издание The Score поставило пару Андерсен / Кочетков на третье место в списке сильнейших вратарских тандемов в НХЛ перед предстоящим сезоном.
«Каролина» откроет новый регулярный сезон 12 октября домашним матчем против «Тампы-Бэй».