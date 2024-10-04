Чемпион мира по хоккею Анисимов объявил о завершении карьеры

Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Артем Анисимов в социальных сетях объявил о решении завершить карьеру.
«Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом. Большое человеческое спасибо всем — тренерам и партнерам по команде, с которыми довелось работать и играть, организациям, частью которых я был, всему персоналу, который остается в тени, но делает важную работу, болельщикам за поддержу и теплый прием», — написал Артем Анисимов.
На протяжении карьеры Артем Анисимов играл за «Локомотив», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго Блэкхокс» и «Оттаву Сенаторз». С 2021 по 2022 год выступал за «Локомотив».
В составе сборной России Анисимов стал чемпионом мира 2014 года, дважды серебряным призером мировых первенств в 2010 и 2015 годах и один раз — бронзовым в 2019 году.