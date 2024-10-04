Чемпион мира по хоккею Анисимов объявил о завершении карьеры

«Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом. Большое человеческое спасибо всем — тренерам и партнерам по команде, с которыми довелось работать и играть, организациям, частью которых я был, всему персоналу, который остается в тени, но делает важную работу, болельщикам за поддержу и теплый прием», — написал Артем Анисимов.