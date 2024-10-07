«Флорида» отменила церемонию вручения чемпионских перстней из‑за урагана

Тропический шторм «Милтон» образовался над Мексиканским заливом. 6 октября он усилился и достиг урагана первой категории, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. В 35 округах Флориды объявили режим ЧС. В конце сентября на юго-восточное побережье США обрушился другой ураган — «Хелен», который затронул в том числе Флориду. Погиб минимум 221 человек в шести штатах, сотни пропали без вести. Хелен стал самым смертоносным на материковой части США после урагана «Катрина» в 2005 году, который унес жизни более 1800 человек.