«Флорида» отменила церемонию вручения чемпионских перстней из‑за урагана

«Флорида» на официальном сайте объявила об отмене публичной церемонии вручения чемпионских перстней из‑за приближающегося урагана «Милтон». Власти штата Флорида ввели чрезвычайное положение в ряде округов в связи с погодными условиями. Церемония должна была состояться 7 октября на арене «Флориды» в Санрайзе.
«Поскольку подобное мероприятие потребует значительных ресурсов от спасателей и охраны, мы решили отменить церемонию вручения чемпионских перстней из соображений безопасности всех участников. Вместо этого мы будем раздавать перстни в частном порядке», — сказал генеральный директор «Пантерз» Мэтт Колдуэлл.
«Флорида» в прошлом сезоне впервые завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз». В составе команды обладателями трофея стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.
Тропический шторм «Милтон» образовался над Мексиканским заливом. 6 октября он усилился и достиг урагана первой категории, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США. В 35 округах Флориды объявили режим ЧС. В конце сентября на юго-восточное побережье США обрушился другой ураган — «Хелен», который затронул в том числе Флориду. Погиб минимум 221 человек в шести штатах, сотни пропали без вести. Хелен стал самым смертоносным на материковой части США после урагана «Катрина» в 2005 году, который унес жизни более 1800 человек.