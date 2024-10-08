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Игрокам «Флориды» вручили перстни за победу в Кубке Стэнли

Хоккеисты «Флорида Пантерз» награждены бриллиантовыми чемпионскими перстнями за победу в Кубке Стэнли. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игроки, тренеры и сотрудники хоккейного клуба получили престни, изготовленные вручную из 14‑каратного желтого золота. Каждый перстень украшен 554 бриллиантами, 17 рубинами, 9 голубыми и 37 желтыми сапфирами. Общий вес украшения составляет 15,6 карата.

Церемония вручения перстней прошла в частном порядке из-за урагана «Милтон», который в ближайшее время достигнет побережья штата Флорида.

«Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4−3). За клуб выступали трое российских игроков: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко, который в межсезонье перешел в «Детройт».

Новый регулярный сезон «Флорида» откроет в среду, 9 октября, домашним матчем против «Бостона».

Флорида