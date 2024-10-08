Игрокам «Флориды» вручили перстни за победу в Кубке Стэнли

«Флорида» впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4−3). За клуб выступали трое российских игроков: вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко, который в межсезонье перешел в «Детройт».