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Бобровский пропустил четыре шайбы в первом матче сезона НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Брюинс» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился Сэм Беннетт (7', 20'), еще по одной шайбе забросили Ээту Луостаринен (8'), Сэм Райнхарт (19'), Джона Гаджович (30') и Эван Родригес (47'). У гостей забивали Павел Заха (16'), Чарли Макэвой (33'), Трент Фредерик (57') и Давид Пастрняк (59').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Для 36-летнего россиянина эта игра стала 701-й в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он одержал 397 побед. Он занимает 14-е место по числу побед в истории лиги и до конца нового сезона может войти в топ-10.

Перед матчем состоялась церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены. В прошлом сезоне «Флорида» впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4−3). В составе «Флориды» чемпионами стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

В пятницу, 11 октября, «Флорида» на выезде сыграет с «Оттавой». В этот же день «Бостон» дома встретится с «Монреалем».

Флорида
6:4
4:1, 1:1, 1:2
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
9.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19813 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джим Монтгомери
Вратари
Сергей Бобровский
Йоонас Корписало
1-й период
05:55
Эй. Джей Грир
05:55
Марк Кастелич
06:27
Сэм Беннетт
(Эван Родригес)
07:31
Эту Луостаринен
(Сэм Райнхарт, Антон Лунделл)
09:18
Трент Фредерик
14:50
Никита Задоров
15:33
Павел Заха
(Эндрю Пик, Элиас Линдхольм)
17:22
Эй. Джей Грир
18:34
Сэм Райнхарт
(Александр Барков)
19:34
Сэм Беннетт
(Эй. Джей Грир)
2-й период
23:32
Коул Кепке
29:12
Джона Гаджович
(Йеспер Боквист, Увис Балинскис)
32:32
Чарли Макэвой
(Хампус Линдхольм, Джон Бишер)
36:16
Макс Джонс
38:40
Антон Лунделл
3-й период
46:26
Эван Родригес
(Мэттью Ткачак, Аарон Экблад)
46:26
Сэм Беннетт
46:26
Мэттью Ткачак
46:26
Трент Фредерик
49:37
Макс Джонс
54:16
Никита Задоров
56:51
Трент Фредерик
(Джастин Бразо)
57:03
Увис Балинскис
58:15
Давид Пастрняк
(Чарли Макэвой)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
19
6
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Бостон
НХЛ: таблица и календарь