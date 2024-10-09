Бобровский пропустил четыре шайбы в первом матче сезона НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Для 36-летнего россиянина эта игра стала 701-й в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он одержал 397 побед. Он занимает 14-е место по числу побед в истории лиги и до конца нового сезона может войти в топ-10.