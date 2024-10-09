Бобровский пропустил четыре шайбы в первом матче сезона НХЛ

У хозяев дублем отметился Сэм Беннетт (7', 20'), еще по одной шайбе забросили Ээту Луостаринен (8'), Сэм Райнхарт (19'), Джона Гаджович (30') и Эван Родригес (47'). У гостей забивали Павел Заха (16'), Чарли Макэвой (33'), Трент Фредерик (57') и Давид Пастрняк (59').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Для 36-летнего россиянина эта игра стала 701-й в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он одержал 397 побед. Он занимает 14-е место по числу побед в истории лиги и до конца нового сезона может войти в топ-10.
Перед матчем состоялась церемония поднятия чемпионского баннера под своды арены. В прошлом сезоне «Флорида» впервые в своей истории выиграла Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Эдмонтон» (4−3). В составе «Флориды» чемпионами стали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.
В пятницу, 11 октября, «Флорида» на выезде сыграет с «Оттавой». В этот же день «Бостон» дома встретится с «Монреалем».