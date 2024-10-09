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«Тампа» покинула Флориду из-за надвигающегося урагана «Милтон»

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» отправился в Роли, чтобы продолжить подготовку к стартовому матчу регулярного чемпионата против местной команды «Каролина Харрикейнз».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Команда Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» покинула штат Флорида, где она базируется, из-за надвигающегося урагана «Милтон». Дебютный матч нового сезона флоридцы проведут против «Каролины» в ночь на 12 октября по московскому времени.

«То, что происходит, прискорбно. Хорошо, что у нас есть возможность взять с собой наши семьи, близких и домашних животных. Во Флориде осталось много людей, которые не могут уехать. Надеюсь, с ними все будет в порядке, мы поможем им, когда вернемся», — заявил главный тренер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер.

Регион также покинула команда Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс», которая заранее отправилась в Новый Орлеан на воскресную игру с «Нью-Орлеан Сэйнтс».

По прогнозам, ураган «Милтон», которому присвоена максимальная, пятая категория, обрушится на район залива Тампа вечером 9 октября. Губернатор штата Флорида Рон Десантис призвал жителей штата немедленно эвакуироваться.

В конце сентября на юго-восточное побережье США обрушился другой ураган — «Хелен», который затронул в том числе Флориду. Погиб минимум 221 человек в шести штатах, сотни пропали без вести. «Хелен» стала самым смертоносным на материковой части США после урагана «Катрина» в 2005 году, который унес жизни более 1800 человек.

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