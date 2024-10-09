«Тампа» покинула Флориду из-за надвигающегося урагана «Милтон»

«То, что происходит, прискорбно. Хорошо, что у нас есть возможность взять с собой наши семьи, близких и домашних животных. Во Флориде осталось много людей, которые не могут уехать. Надеюсь, с ними все будет в порядке, мы поможем им, когда вернемся», — заявил главный тренер «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер.