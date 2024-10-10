Хоккеист «Виннипега» установил уникальное достижение в НХЛ

Кайл Коннор забросил пятую шайбу на 30-й минуте матча. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Коннор отличился в первом матче на протяжении семи сезонов подряд, став первым игроком лиги, кому удалось это сделать. 27-летний Коннор выступает за «Виннипег» с 2016 года.