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Хоккеист «Виннипега» установил уникальное достижение в НХЛ

Игрок «Виннипега» Кайл Коннор отличился в стартовом матче команды против «Эдмонтона» (6:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Кайл Коннор забросил пятую шайбу на 30-й минуте матча. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Коннор отличился в первом матче на протяжении семи сезонов подряд, став первым игроком лиги, кому удалось это сделать. 27-летний Коннор выступает за «Виннипег» с 2016 года.

Кроме Коннора в составе победителей отличились Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон, Расмус Купари, Дилан Сэмберг и Марк Шайфли.

Звездный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закончил матч с показателем полезности «-2». Такой же показатель и у другого лидера «нефтяников» Леона Драйзайтля.

Напомним, в минувшем сезоне «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, в котором уступил в серии «Флориде Пантерз» (3−4).

В следующем матче «Виннипег» 12 октября примет на домашней арене «Чикаго».

Эдмонтон
0:6
0:2, 0:3, 0:1
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
10.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Скотт Арниел
Вратари
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
Коннор Хеллибак
1-й период
14:56
Адам Лаури
(Нино Нидеррайтер, Мэйсон Эпплтон)
18:35
Мэйсон Эпплтон
(Нил Пионк, Нино Нидеррайтер)
2-й период
24:17
Расмус Купари
(Джош Моррисси, Морган Бэррон)
24:37
Дилан Самберг
(Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон)
29:04
Тай Эмберсон
29:33
Кайл Коннор
(Джош Моррисси, Марк Шайфли)
38:23
Кайл Коннор
3-й период
50:55
Дерек Райан
53:40
Леон Драйзайтль
54:15
Марк Шайфли
(Николай Элерс, Габриэль Виларди)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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