Хоккеист «Виннипега» установил уникальное достижение в НХЛ

Кайл Коннор забросил пятую шайбу на 30-й минуте матча. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Коннор отличился в первом матче на протяжении семи сезонов подряд, став первым игроком лиги, кому удалось это сделать. 27-летний Коннор выступает за «Виннипег» с 2016 года.
Кроме Коннора в составе победителей отличились Адам Лаури, Мэйсон Эпплтон, Расмус Купари, Дилан Сэмберг и Марк Шайфли.
Звездный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид закончил матч с показателем полезности «-2». Такой же показатель и у другого лидера «нефтяников» Леона Драйзайтля.
Напомним, в минувшем сезоне «Эдмонтон» дошел до финала Кубка Стэнли, в котором уступил в серии «Флориде Пантерз» (3−4).
В следующем матче «Виннипег» 12 октября примет на домашней арене «Чикаго».