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Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Анахайм»

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ethan Miller/Getty Images

У хозяев голами отметились Бретт Хауден (7'), Томаш Гертл (46') и Павел Дорофеев (55'). У гостей единственную шайбу забросил Трой Терри (12').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев сделал первое результативное действие в этом сезоне.

Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов в дебютном матче за новый клуб отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Вегас» стартовал в новом регулярном чемпионате с трех побед в трех матчах и находится в числе лидеров Западной конференции. В среду, 16 октября, «рыцари» на выезде сыграют против «Вашингтона».

В других матчах игрового дня «Виннипег» дома победил «Миннесоту» (2:1 ОТ), «Сиэтл» в гостях уступил «Далласу» (0:2), «Эдмонтон» на домашней площадке проиграл «Калгари» (1:4).

Вегас
3:1
1:1, 0:0, 2:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
14.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18027 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Грег Кронин
Вратари
Илья Самсонов
Джеймс Раймер
1-й период
06:17
Бретт Хауден
(Киган Колесар, Алекс Пьетранджело)
11:49
Трой Терри
2-й период
24:09
Тревор Зеграс
36:43
Урхо Вааканайнен
3-й период
44:15
Райан Строум
45:18
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Джек Айкел)
50:35
Брэйден Макнэбб
54:09
Павел Дорофеев
(Киган Колесар)
57:39
Алекс Киллорн
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь