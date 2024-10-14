Гол Дорофеева помог «Вегасу» победить «Анахайм»

У хозяев голами отметились Бретт Хауден (7'), Томаш Гертл (46') и Павел Дорофеев (55'). У гостей единственную шайбу забросил Трой Терри (12').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев сделал первое результативное действие в этом сезоне.
Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов в дебютном матче за новый клуб отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.
«Вегас» стартовал в новом регулярном чемпионате с трех побед в трех матчах и находится в числе лидеров Западной конференции. В среду, 16 октября, «рыцари» на выезде сыграют против «Вашингтона».
В других матчах игрового дня «Виннипег» дома победил «Миннесоту» (2:1 ОТ), «Сиэтл» в гостях уступил «Далласу» (0:2), «Эдмонтон» на домашней площадке проиграл «Калгари» (1:4).