Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Алексис Лафренье (12'), Крис Крайдер (38'), Райлли Смит (45') и Мика Зибанеджад (59'). У гостей единственный гол забил Дилан Ларкин (20').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик, сделав три результативные передачи. Благодаря этому результату россиянин вышел в лидеры бомбардирской гонки, набрав в первых трех матчах сезона семь очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и стал третьей звездой встречи.
«Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 октября, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Детройтом».
В другом матче игрового дня «Айлендерс» на выезде победили «Колорадо» (6:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам, у голкипера «Колорадо» Александра Георгиева 32 из 37 отраженных бросков. Также у «Айлендерс» результативными передачами оформились Максим Цыплаков и Александр Романов.