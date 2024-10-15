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Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

«Рейнджерс» дома обыграли «Детройт» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: НХЛ

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Алексис Лафренье (12'), Крис Крайдер (38'), Райлли Смит (45') и Мика Зибанеджад (59'). У гостей единственный гол забил Дилан Ларкин (20').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский хет-трик, сделав три результативные передачи. Благодаря этому результату россиянин вышел в лидеры бомбардирской гонки, набрав в первых трех матчах сезона семь очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и стал третьей звездой встречи.

«Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 октября, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Детройтом».

В другом матче игрового дня «Айлендерс» на выезде победили «Колорадо» (6:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам, у голкипера «Колорадо» Александра Георгиева 32 из 37 отраженных бросков. Также у «Айлендерс» результативными передачами оформились Максим Цыплаков и Александр Романов.

Рейнджерс
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
15.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17510 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Дерек Лалонд
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Лайон
(Алекс Лайон)
1-й период
07:16
Алексис Лафренье
07:36
Мориц Зайдер
11:45
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Зак Джонс)
12:44
Остин Уотсон
19:58
Дилан Ларкин
(Джастин Холл, Патрик Кейн)
2-й период
22:23
Крис Крайдер
25:26
Бен Чиаро
28:23
Джонни Бродзински
36:57
Джастин Холл
37:05
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
3-й период
40:39
Алекс Лайон
44:51
Райлли Смит
(Мика Зибанежад)
48:07
Мика Зибанежад
58:38
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Джейкоб Труба)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Детройт
НХЛ: таблица и календарь