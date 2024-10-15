Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

В другом матче игрового дня «Айлендерс» на выезде победили «Колорадо» (6:2). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам, у голкипера «Колорадо» Александра Георгиева 32 из 37 отраженных бросков. Также у «Айлендерс» результативными передачами оформились Максим Цыплаков и Александр Романов.