Тренер «Детройта» объяснил отказ Шестеркина от рекордного контракта в НХЛ

На прошлой неделе ESPN сообщал, что «Рейнджерс» предложил Шестеркину новый контракт на 88 миллионов за восемь лет, но россиянин отказался. С такой зарплатой россиянин стал бы самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.