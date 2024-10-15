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Тренер «Детройта» объяснил отказ Шестеркина от рекордного контракта в НХЛ

Дерек Лалонд заявил, что понимает россиянина, которого не устроило предложение по новому контракту на 88 миллионов долларов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Главный тренер клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» похвалил российского голкипера соперника Игоря Шестеркина.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от контракта на 88 миллионов долларов. У него хороший агент», — цитирует Лалонда журналист сайта НХЛ Дэн Розен в соцсетях.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Дейтройт» уступил «Рейнджерс» со счетом 1:4, Шестеркин отразил 31 из 32 бросков и стал третьей звездой встречи.

На прошлой неделе ESPN сообщал, что «Рейнджерс» предложил Шестеркину новый контракт на 88 миллионов за восемь лет, но россиянин отказался. С такой зарплатой россиянин стал бы самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м россиянин получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.

Рейнджерс
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
15.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17510 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Дерек Лалонд
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Лайон
(Алекс Лайон)
1-й период
07:16
Алексис Лафренье
07:36
Мориц Зайдер
11:45
Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Зак Джонс)
12:44
Остин Уотсон
19:58
Дилан Ларкин
(Джастин Холл, Патрик Кейн)
2-й период
22:23
Крис Крайдер
25:26
Бен Чиаро
28:23
Джонни Бродзински
36:57
Джастин Холл
37:05
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
3-й период
40:39
Алекс Лайон
44:51
Райлли Смит
(Мика Зибанежад)
48:07
Мика Зибанежад
58:38
Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Джейкоб Труба)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Детройт
НХЛ: таблица и календарь