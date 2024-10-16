19-летний Матвей Мичков оформил первый дубль в НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил свою первую и вторую шайбу в НХЛ, потратив на дубль всего четыре с половиной минуты. Обе шайбы 19-летний нападающий забросил в большинстве. Он был признан второй звездой встречи, хотя именно ошибка Мичкова привела к победному голу соперников в овертайме.