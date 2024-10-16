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19-летний Матвей Мичков оформил первый дубль в НХЛ

«Филадельфия» на выезде уступила «Эдмонтону» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

У хозяев заброшенным шайбами отметились Адам Хенрик (27'), Коннор Браун (35') и Эван Бушар (57'). У гостей дубль оформил Матвей Мичков (5', 10'), еще одну шайбу забросил Бобби Бринк (40'). Победный гол на первой минуте овертайма на счету нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил свою первую и вторую шайбу в НХЛ, потратив на дубль всего четыре с половиной минуты. Обе шайбы 19-летний нападающий забросил в большинстве. Он был признан второй звездой встречи, хотя именно ошибка Мичкова привела к победному голу соперников в овертайме.

Мичков был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Он считается одним из самых талантливых российских хоккеистов нового поколения. Прошлый сезон нападающий провел в «Сочи», где в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 41 (19+22) очко.

«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 октября, «летчики» на выезде сыграют против «Сиэтла».

Эдмонтон
4:3
0:2, 2:1, 1:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
16.10.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Джон Торторелла
Вратари
Стюарт Скиннер
Самуэль Эрссон
1-й период
04:02
Командный штраф
04:46
Матвей Мичков
(Морган Фрост, Оуэн Типпетт)
04:46
Командный штраф
07:38
Кори Перри
09:21
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны, Морган Фрост)
10:50
Бобби Бринк
16:50
Зак Хаймэн
2-й период
23:01
Джетт Лучанко
26:26
Адам Хенрик
(Маттиас Янмарк, Бретт Кулак)
29:42
Трэвис Конекны
34:01
Коннор Браун
(Дарнелл Нерс, Джефф Скиннер)
36:08
Бретт Кулак
37:28
Эван Бушар
39:37
Бобби Бринк
(Джоэл Фараби, Егор Замула)
39:52
Леон Драйзайтль
3-й период
47:56
Трэвис Санхейм
50:02
Трой Стэчер
50:02
Шон Кутюрье
50:04
Кори Перри
50:04
Джоэл Фараби
56:18
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
Овертайм
60:56
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид)
Лучшие игроки матча
Статистика
24
Штрафное время
18
4
Игра в большинстве
7
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь