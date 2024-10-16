19-летний Матвей Мичков оформил первый дубль в НХЛ

У хозяев заброшенным шайбами отметились Адам Хенрик (27'), Коннор Браун (35') и Эван Бушар (57'). У гостей дубль оформил Матвей Мичков (5', 10'), еще одну шайбу забросил Бобби Бринк (40'). Победный гол на первой минуте овертайма на счету нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил свою первую и вторую шайбу в НХЛ, потратив на дубль всего четыре с половиной минуты. Обе шайбы 19-летний нападающий забросил в большинстве. Он был признан второй звездой встречи, хотя именно ошибка Мичкова привела к победному голу соперников в овертайме.
Мичков был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Он считается одним из самых талантливых российских хоккеистов нового поколения. Прошлый сезон нападающий провел в «Сочи», где в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 41 (19+22) очко.
«Филадельфия» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 октября, «летчики» на выезде сыграют против «Сиэтла».