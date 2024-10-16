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Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, а Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Якуб Врана (7'), Том Уилсон (24'), белорус Алексей Протас (26') и Джейкоб Чикран (27'). У гостей забивали Виктор Олофссон (18') и Джек Айкел (28').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил две результативные передачи и был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин достиг отметки в 700 голевых передач. Он стал первым хоккеистом в XXI веке, кому удалось забить в НХЛ 700 голов и сделать 700 передач. Ранее это достижение покорялось Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.

«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, то уверен, что и вы бы достигли такого результата. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании», — сказал Овечкин после матча.

Всего на счету Овечкина 1428 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1553 (853+700) очков.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. После четырех сыгранных матчей он возглавляет список лучших бомбардиров среди россиян, имея на своем счету три заброшенных шайбы и четыре результативных передачи.

«Вашингтон» одержал первую победу в этом сезоне, в то время как «Вегас» впервые в новом сезоне потерпел поражение. В пятницу, 18 октября, «Вашингтон» дома сыграет с «Далласом», а «Вегас» на выезде сыграет против «Тампы».

Вашингтон
4:2
1:1, 3:1, 0:0
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
16.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 16727 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Брюс Кэссиди
Вратари
Логан Томпсон
Адин Хилл
1-й период
06:02
Якуб Врана
(Эндрю Манджапане)
16:44
Мартин Фехервари
17:49
Виктор Олофссон
(Марк Стоун, Томаш Гертл)
18:33
Николя Руа
2-й период
20:16
Ноа Хэнифин
22:36
Брэйден Макнэбб
23:06
Том Уилсон
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
25:16
Алексей Протас
(Александр Овечкин)
26:13
Джейкоб Чикран
(Джон Карлсон, Ник Дауд)
27:17
Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
34:53
Брендон Духайм
3-й период
41:10
Пьер-Люк Дюбуа
45:26
Брендон Духайм
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Вегас
НХЛ: таблица и календарь