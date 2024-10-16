Овечкин достиг отметки в 700 голевых передач в НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Якуб Врана (7'), Том Уилсон (24'), белорус Алексей Протас (26') и Джейкоб Чикран (27'). У гостей забивали Виктор Олофссон (18') и Джек Айкел (28').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил две результативные передачи и был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин достиг отметки в 700 голевых передач. Он стал первым хоккеистом в XXI веке, кому удалось забить в НХЛ 700 голов и сделать 700 передач. Ранее это достижение покорялось Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.
«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, то уверен, что и вы бы достигли такого результата. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании», — сказал Овечкин после матча.
Всего на счету Овечкина 1428 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1553 (853+700) очков.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей. После четырех сыгранных матчей он возглавляет список лучших бомбардиров среди россиян, имея на своем счету три заброшенных шайбы и четыре результативных передачи.
«Вашингтон» одержал первую победу в этом сезоне, в то время как «Вегас» впервые в новом сезоне потерпел поражение. В пятницу, 18 октября, «Вашингтон» дома сыграет с «Далласом», а «Вегас» на выезде сыграет против «Тампы».