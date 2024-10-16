Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фетисов рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 853 голами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 шайбы в регулярных чемпионатах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталс"

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов оценил шансы форвард «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. Чемпионат только начался. Думаю, стоит готовиться к серьезным достижениям со стороны Александра. В ближайшее время Овечкин забьет больше всех голов в истории НХЛ», — приводит слова Фетисова «РБ Спорт».

16 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2) Овечкин отметился двумя голевыми пасами, второй из которых стал 700-м для россиянина. Овечкин стал первым хоккеистом в XXI веке, кому удалось забить в НХЛ 700 голов и сделать 700 передач. Ранее это достижение покорялось Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.

Всего на счету Овечкина 1428 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1553 (853+700) очков.

Вашингтон