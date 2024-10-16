Фетисов рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

16 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:2) Овечкин отметился двумя голевыми пасами, второй из которых стал 700-м для россиянина. Овечкин стал первым хоккеистом в XXI веке, кому удалось забить в НХЛ 700 голов и сделать 700 передач. Ранее это достижение покорялось Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.