Дубль Кучерова помог «Тампе» вырвать победу в матче с «Вегасом»

В составе хозяев дубль оформил Никита Кучеров (20', 60'), еще по шайбе забросили Янис Мозер (11') и Брэндон Хагел (58'). У гостей отличились Брейден Макнэбб (6'), Павел Дорофеев (16') и Иван Барбашев (22').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший победную шайбу на последней минуте третьего периода, был признан первой звездой матча. В трех стартовых играх сезона 31-летний россиянин забросил шесть шайб, повторив тем самым клубный рекорд по результативности на старте сезона. Благодаря этому результату Кучеров единолично возглавил снайперскую гонку НХЛ.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам и помог своей команде продолжить победную серию. «Тампа» и «Калгари» — единственные команды в лиге, которые не проиграли в этом сезоне ни одного матча.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Его одноклубник Павел Дорофеев реализовал большинство и отметился второй шайбой в этой регулярке.
«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 19 октября, «молнии» на выезде сыграют с «Оттавой».