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Дубль Кучерова помог «Тампе» вырвать победу в матче с «Вегасом»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Вегас» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе хозяев дубль оформил Никита Кучеров (20', 60'), еще по шайбе забросили Янис Мозер (11') и Брэндон Хагел (58'). У гостей отличились Брейден Макнэбб (6'), Павел Дорофеев (16') и Иван Барбашев (22').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший победную шайбу на последней минуте третьего периода, был признан первой звездой матча. В трех стартовых играх сезона 31-летний россиянин забросил шесть шайб, повторив тем самым клубный рекорд по результативности на старте сезона. Благодаря этому результату Кучеров единолично возглавил снайперскую гонку НХЛ.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков по своим воротам и помог своей команде продолжить победную серию. «Тампа» и «Калгари» — единственные команды в лиге, которые не проиграли в этом сезоне ни одного матча.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил четвертую шайбу в этом сезоне. Его одноклубник Павел Дорофеев реализовал большинство и отметился второй шайбой в этой регулярке.

«Тампа» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 19 октября, «молнии» на выезде сыграют с «Оттавой».

Тампа-Бэй
4:3
2:2, 0:1, 2:0
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
18.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Брюс Кэссиди
Вратари
Андрей Василевский
Адин Хилл
(Адин Хилл)
1-й период
05:26
Брэйден Макнэбб
(Марк Стоун, Джек Айкел)
10:21
Янис Мозер
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Кэм Аткинсон)
14:06
Конор Джики
15:20
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Ши Теодор)
19:47
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель)
2-й период
21:59
Иван Барбашев
(Ши Теодор)
29:16
Майкл Эйссимонт
37:47
Зак Уайтклауд
38:37
Командный штраф
3-й период
41:08
Конор Джики
57:38
Брэндон Хагель
(Митчелл Чаффи, Янис Мозер)
59:05
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Янис Мозер)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Вегас
НХЛ: таблица и календарь