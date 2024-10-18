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Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» победить «Баффало»

«Коламбус» дома обыграл «Баффало» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов (6'), Кирилл Марченко (20'), Адам Фантилли (33'), Мэтью Оливье (38'), Зак Астон-Риз (41') и Дэймон Сиверсон (49'). У гостей забивали Райан Маклауд (30'), Иржи Кулих (38'), Оуэн Пауэр (40') и Джей Джей Петерка (58').

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. В активе 24-летнего россиянина гол и результативная передача. Марченко и Чинахов делят между собой звание лучшего бомбардира «Коламбуса» — у обоих по 6 (2+4) очков.

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в третьем голе своей команды и отметился результативной передачей. Это его первое результативное действие в новом сезоне.

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. У 25-летнего россиянина две победы в двух матчах сезона при не самых лучших вратарских показателях — 85,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 4,01.

«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 20 октября, «мундиры» дома сыграют с «Миннесотой».

Коламбус
6:4
2:0, 2:3, 2:1
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
18.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 16126 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Линди Рафф
Вратари
Даниил Тарасов
(Даниил Тарасов)
Девон Леви
(Девон Леви, Девон Леви)
1-й период
04:26
Коннор Клифтон
05:12
Егор Чинахов
(Зак Веренски, Кент Джонсон)
07:09
Дилан Козенс
16:58
Матье Оливье
19:28
Кирилл Марченко
2-й период
20:52
Алекс Так
25:28
Иван Проворов
29:34
Райан Маклеод
(Джейсон Зукер, Джордан Гринуэй)
32:18
Адам Фантилли
(Иван Проворов, Зак Веренски)
37:29
Иржи Кулих
(Дилан Козенс, Хенри Йокихарью)
37:58
Матье Оливье
(Коул Силлинджер, Джейк Кристиансен)
39:35
Оуэн Пауэр
3-й период
40:15
Зак Эштон-Риз
(Матье Оливье, Джейк Кристиансен)
48:10
Дэймон Северсон
(Кирилл Марченко)
57:51
Йон Петерка
(Тэйдж Томпсон, Расмус Далин)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Баффало
НХЛ: таблица и календарь