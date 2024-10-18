Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» победить «Баффало»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. У 25-летнего россиянина две победы в двух матчах сезона при не самых лучших вратарских показателях — 85,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 4,01.