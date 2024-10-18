Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» победить «Баффало»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Егор Чинахов (6'), Кирилл Марченко (20'), Адам Фантилли (33'), Мэтью Оливье (38'), Зак Астон-Риз (41') и Дэймон Сиверсон (49'). У гостей забивали Райан Маклауд (30'), Иржи Кулих (38'), Оуэн Пауэр (40') и Джей Джей Петерка (58').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. В активе 24-летнего россиянина гол и результативная передача. Марченко и Чинахов делят между собой звание лучшего бомбардира «Коламбуса» — у обоих по 6 (2+4) очков.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в третьем голе своей команды и отметился результативной передачей. Это его первое результативное действие в новом сезоне.
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. У 25-летнего россиянина две победы в двух матчах сезона при не самых лучших вратарских показателях — 85,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 4,01.
«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 20 октября, «мундиры» дома сыграют с «Миннесотой».