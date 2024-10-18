«Вашингтон» с Овечкиным одержал вторую победу в сезоне НХЛ

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (21'), Дилан Строум (27') и Тэйлор Рэддиш (38'). У гостей отличились Колин Блэквелл (13') и Джейсон Робертсон (34').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в этом сезоне остался без очков. 39-летний нападающий провел на льду 19 минут, нанес два броска в створ и два броска мимо ворот, применил один силовой прием и допустил одну потерю. При этом в концовке матча «Даллас» снял вратаря и на протяжении двух с половиной минут играл с пустыми воротами, однако главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не выпустил Овечкина на лед.
В трех матчах сезона Овечкин записал на свой счет три результативные передачи.
«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 20 октября, «столичные» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».
Другие результаты игрового дня:
«Ванкувер» на выезде обыграл «Флориду» (3:2 ОТ). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.
«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Монреаль» (4:1). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.
«Сент-Луис» дома обыграл «Айлендерс» (1:0 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
«Сиэтл» дома обыграл «Филадельфию» (6:4). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.