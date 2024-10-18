«Вашингтон» с Овечкиным одержал вторую победу в сезоне НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в этом сезоне остался без очков. 39-летний нападающий провел на льду 19 минут, нанес два броска в створ и два броска мимо ворот, применил один силовой прием и допустил одну потерю. При этом в концовке матча «Даллас» снял вратаря и на протяжении двух с половиной минут играл с пустыми воротами, однако главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не выпустил Овечкина на лед.