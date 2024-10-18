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«Вашингтон» с Овечкиным одержал вторую победу в сезоне НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Даллас» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (21'), Дилан Строум (27') и Тэйлор Рэддиш (38'). У гостей отличились Колин Блэквелл (13') и Джейсон Робертсон (34').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин впервые в этом сезоне остался без очков. 39-летний нападающий провел на льду 19 минут, нанес два броска в створ и два броска мимо ворот, применил один силовой прием и допустил одну потерю. При этом в концовке матча «Даллас» снял вратаря и на протяжении двух с половиной минут играл с пустыми воротами, однако главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не выпустил Овечкина на лед.

В трех матчах сезона Овечкин записал на свой счет три результативные передачи.

«Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 20 октября, «столичные» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».

Другие результаты игрового дня:

«Ванкувер» на выезде обыграл «Флориду» (3:2 ОТ). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Монреаль» (4:1). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

«Сент-Луис» дома обыграл «Айлендерс» (1:0 ОТ). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Сиэтл» дома обыграл «Филадельфию» (6:4). Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 19 из 24 бросков по своим воротам и был заменен после второго периода.

Вашингтон
3:2
0:1, 3:1, 0:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
18.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17034 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Питер Дебур
Вратари
Чарли Линдгрен
Кейси Десмит
1-й период
02:51
Илья Любушкин
09:13
Дилан Макилрат
10:22
Кейси Десмит
12:19
Колин Блэкуэлл
(Оскар Бек)
16:08
Джейми Бенн
17:59
Эндрю Манджапане
2-й период
20:55
Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
26:15
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Алексей Протас)
29:11
Ник Дауд
33:09
Джейсон Робертсон
(Уайатт Джонстон, Роопе Хинтц)
37:19
Тэйлор Рэддиш
37:32
Нильс Лундквист
3-й период
52:24
Мэйсон Марчмент
55:55
Коннор Макмайкл
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Даллас
НХЛ: таблица и календарь