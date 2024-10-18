НХЛ намерена придерживаться принципа уважения контрактов с клубами КХЛ

В июле КХЛ объявила о том, что не будет регистрировать новые контракты игроков, имеющих действующие соглашения с клубами других лиг или невыполненные обязательства. В пресс-релизе лиги отмечается, что КХЛ будет уважать действие контрактов других чемпионатов, а опыт работы с НХЛ говорит о том, что обе стороны продолжают выполнять обязательства и без подписанного меморандума.