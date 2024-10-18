Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НХЛ намерена придерживаться принципа уважения контрактов с клубами КХЛ

С таким заявлением выступил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Билл Дэйли сообщил, что НХЛ не намерена отказываться от своей практики соблюдения условий действующих контрактов игроков с клубами других лиг, в том числе и КХЛ.

«Мы не намерены менять нашу давнюю практику соблюдения действующих контрактов. Это распространяется и на контракты КХЛ», — передает РИА Новости слова Дэйли.

17 октября клуб КХЛ «Сочи» сообщил о самовольном уходе из расположения команды словацкого форварда Михала Криштофа, который, несмотря на наличие действующего контракта с «леопардами», подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау Тайгерс». В российской команде отметили, что намерены действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация одобрила данный переход.

В июле КХЛ объявила о том, что не будет регистрировать новые контракты игроков, имеющих действующие соглашения с клубами других лиг или невыполненные обязательства. В пресс-релизе лиги отмечается, что КХЛ будет уважать действие контрактов других чемпионатов, а опыт работы с НХЛ говорит о том, что обе стороны продолжают выполнять обязательства и без подписанного меморандума.

НХЛ: таблица и календарь
НХЛ: таблица и календарь