НХЛ намерена придерживаться принципа уважения контрактов с клубами КХЛ

Билл Дэйли сообщил, что НХЛ не намерена отказываться от своей практики соблюдения условий действующих контрактов игроков с клубами других лиг, в том числе и КХЛ.
«Мы не намерены менять нашу давнюю практику соблюдения действующих контрактов. Это распространяется и на контракты КХЛ», — передает РИА Новости слова Дэйли.
17 октября клуб КХЛ «Сочи» сообщил о самовольном уходе из расположения команды словацкого форварда Михала Криштофа, который, несмотря на наличие действующего контракта с «леопардами», подписал контракт со швейцарским клубом «Лангнау Тайгерс». В российской команде отметили, что намерены действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что организация одобрила данный переход.
В июле КХЛ объявила о том, что не будет регистрировать новые контракты игроков, имеющих действующие соглашения с клубами других лиг или невыполненные обязательства. В пресс-релизе лиги отмечается, что КХЛ будет уважать действие контрактов других чемпионатов, а опыт работы с НХЛ говорит о том, что обе стороны продолжают выполнять обязательства и без подписанного меморандума.